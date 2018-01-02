Yöresel Lezzetlere Talep Yoğun! 40 Ülkeye İhraç Ediyorlar

Antalya'da bir asırdan fazla süreden beri reçel üretimi gerçekleştiren Yenigün, 40'dan fazla reçeli, 90'dan fazla lokumu ve 10'dan fazla turşu çeşidiyle, bir çok yöresel lezzeti 30 ükeye ihraç ediyor. Firma tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünlerin arasında, Antalya'nın geleneksel lezzetlerinden olan turunç reçeli, böğürtlen reçeli, gül reçeli, kızılcık reçeli ve portakal reçeli gibi ürünlerinde yer aldığı bilinirken, bu ürünlerin içerisinde hurma pekmezinden acur turşusuna kadar daha bir çok ürün bulunuyor.

103 Yıldır Hizmet Veriyorlar

103 senedir faaliyet gösteren Yenigün Reçelleri Limited Şirketinin, dördüncü kuşaktan temsilcisi olan Necmi Alpagot, konu hakkında açıklamalarda bulunarak büyük dedesinden beridir tatlıcı olarak çalıştıklarını belirtti.

Ev hanımlarının kendilerine hazırladığı bir çok ürünün reçellerini Antalya'da satmaya başlayan ilk kişinin dedeleri olduğunu söyleyen Alpagot, reçel üretiminin yanı sıra lokum üretimi de gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Firmanın işine küçük bir dükkanda başladığını söyleyen Alpagot, 1970'li senelerde üretimlerinin yurt içinde satıldığını, 2000'li senelerde ise bu üretimlerin yurt dışına gönderildiğini dile getirdi. Katıldıkları fuarlarda, turistlerin yoğun ilgi göstermesinden sonra isimlerinin yurt dışına kadar yayıldığını ifade eden Alpagot, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya, Filipinler'den Avrupa ülkelerine kadar çok sayıda ülke geneline ürün gönderimi sağladıklarını belirtti.

Avustralya'da Acı Biber Turşusuna Büyük İlgi

Senelik reçel üretimlerinin 3 bin ton civarında olduğunu aktaran Alpagot, bu üretim rakamının yaklaşık olarak yüzde 30 oranını yurt dışına ihraç ettiklerini bildirdi. Avustralya'da acı biber turşusunun oldukça rağbet gördüğünü belirten Alpagot, Avustralya'ya senelik olarak 100 ton civarında acı biberiye turşusu ihraç ettiklerini belirtti.

İsrail'e de çeşitli türlerde turşu gönderimi sağladıklarından bahseden Alpagot, söz konusu ülkeye senelik bazda 100 ton turşuyla 300 ton civarı pekmez ihraç ettiklerini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de elma suyula yapılmış olan reçellere ilgi olduğunu belirten Alpagot, Rusya'nın ise lokumlarını sevdiğini ve Rusya'ya ciddi oranlarda lokum ihracatı yaptıklarını sözlerine ekledi.