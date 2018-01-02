300'den Fazla Markaya Ürün İhraç Eden Firmadan Senelik 130 Milyon Euro Ciro!
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300'den Fazla Markaya Ürün İhraç Eden Firmadan Senelik 130 Milyon Euro Ciro!


300'den Fazla Markaya Ürün İhraç Eden Firmadan Senelik 130 Milyon Euro Ciro!
300'den Fazla Markaya Ürün İhraç Eden Firmadan Senelik 130 Milyon Euro Ciro! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-02 Saat: 17:41:27
Anasayfa İthalat&İhracat 300'den Fazla Markaya Ürün İhraç Eden Firmadan Senelik 130 Milyon Euro Ciro!

Kayseri'de 1953'de kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ, senede 130 milyon euro ciro elde ediyor.

Kayserili olan bir grup girişimci tarafından 64 sene önce tümüyle yerli sermaye kullanılarak faaliyete geçirilen Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ, içlerinde bir çok dünya devi markalarının da yer aldığı 300'den fazla jean firması için denim kumaş üretimi gerçekleştiriyor.

1953 senesinde faaliyete geçirilen firma,  senelik bazda 100 milyon euro ihracat gerçekleştirerek, ülke genelinde en fazla ihracatı yapan firmalar arasında ilk 200'ün içerisinde yer aldı.  Bin 500'ü aşkın kişiyi istihdam eden firmanın Kayseri'de bulunan ve Bahreyn'de yer alan üretim tesislerinde seneliz bazda toplam 55 milyon metre kumaş üretimi yapılıyor. 

İnsan İhtiyaçlarına Göre Dünya Değişiyor

Firmanın üretim direktörlüğü görevini üstlenen Erkan Ilgaz konu hakkında açıklamalar yaparak, fabrikada üretimi yapılan ve ihraç edilen ürünlerin genellikle rahatlık veren ve yumuşak olan kumaşlar olduğunu belirtti. İnsanların gereksinim duydukları şeylere bağlı biçimde dünya genelinde değişim yaşandığını dile getiren Ilgaz, bahsi geçen bu değişimlerden giyim sektörününde etkilendiğine dikkatleri çekti.

Comfort ve stretch ürünlere gelen taleplerin farklılaşmaya giderek artış gösterdiğini belirten Ilgaz, rahatlık hissi oluşturan kumaşların ön planda yer aldığını belirtti. İhracat ağırlıklı faaliyet sürdüren firmanın senelik bazda 130 milyon euroluk cirosunun bulunduğunun dile getiren Ilgaz, bu rakamın 100 milyon euro civarının ihracat geliri olduğuna değindi.

Üretilen Kumaşların Yüzde 80'i İhraç Ediliyor

Üretimi yapılan ürünlerin yaklaşık olarak yüzde 80'lik kısmının ihraç edildiğini belirten Ilgaz, iç piyasalara sunulan ürünlerin çoğunluğununda ihraç edilmek için alındığını ifade etti. Dünyadaki bir çok bölgeye ürün ihraç ettiklerini dile getiren Ilgaz, ağırlıklı olarak Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde premium segment adıyla bilinen üst sınıf markalarla yoğun ilişkiler içerisinde bulunduklarını sözlerine ekledi. 

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