Hamsi Yurda Dönüyor! Fiyatı 7.5 TL Oldu

2018'in ilk gününden itibaren Gürcistan'ın karasularında Türk balıkçıların avlamaya başladığı hamsi, Doğu Karadeniz'de bulunan illerin tezgahlarına girmeye başladı. Oldukça uzun bir sürecin ardından tezgahlarda tekrar yer edinen hamsinin fiyatı da, Gürcistan tarafından gelen hamsilerle büyük bir düşüş yaşadı. 25 TL'yi gören fiyatlardan 7.5 TL'ye kadar düşen hamsinin fiyatı bir süre daha bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.

Hamsi Türkiye'ye Dönüş Yapıyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan balıkçı Serdar Sarıkaya, hamsinin Türkiye'ye dönüş yaptığını belirterek, aylar sonra sofralarda vatandaşların ucuz fiyatlardan hamsi yeme olanağı bulacağını dile getirdi. Hamsinin bu dönemden sonra bollaşmasını beklediklerini belirten Sarıkaya, havaların soğumasıyla hamsilerin yurda doğru dönüş gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kilosu 7.5 TL'ye Kadar Düştü

Balıkçı tezgalarında şimdilik Gürcü hamsisinin yer bulduğunu belirten Sarıkaya, son bir aylık dönem içerisinde hamsinin ilk defa bollaştığını belirtti. Hamsinin daha çok bollaşacağını umut ettiklerini söyleyen Sarıkaya, fiyatların uzun bir süreç sonunda ilk defa bu kadar düşük olduğunu dile getirdi. 7.5 TL'ye hamsi satışı yaptıklarından bahseden Sarıkaya, hamsinin daha önce kilosunun 15 TL ila 25 TL arasında değiştiğini dile getirdi.

Satıcılarda Memnun, Vatandaşlarda Memnun

Uzun yıllardır balıkçılık sektöründe yer edinmiş olan Zeki Özçilingir ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak iki hafta öncesine kadar hamsinin tezgahlarda yer almadığını dile getirdi. Gürcistan karasularında avlanılmaya başlanılan hamsi sonucunda tezgahların hamsi gördüğünü işaret eden Özçilingir, iki günden bu yana tezgahların hamsi dolup taştığını söyledi. Hamsinin bollaşması sebebiyle son bir ay içerisinde fiyatların ilk defa bu kadar ucuzladığını söyleyen Özçilingir, bu fiyatlardan hem satıcıların hem de vatandaşların memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.