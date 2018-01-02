İşte Yeni Yılda Gelen Zamlar!
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İşte Yeni Yılda Gelen Zamlar!


İşte Yeni Yılda Gelen Zamlar!
İşte Yeni Yılda Gelen Zamlar! Seda Polat - Tarih: 2018-01-02 Saat: 19:50:24
Anasayfa Eko Gündem İşte Yeni Yılda Gelen Zamlar!

Geçtiğimiz akşam girdiğimiz yeni yılda elektronik, vergi, köprü ve otoyol ücretleri, ceza ve harçlara değerleme oranı veya farklı oranlarda zam geldi. 2018 yılının zamları ise şimdilik şöyle sıralandı.

Geçtiğimiz akşam girdiğimiz yeni yılda elektronik, vergi, köprü ve otoyol ücretleri, ceza ve harçlara değerleme oranı veya farklı oranlarda zam geldi. 2018 yılının zamları ise şimdilik şöyle sıralandı.

TÜİK’den gelen bilgilere göre, enflasyon rakamlarına göre değerleme oranı %14,47 olarak belirlendi. Bu yeniden değerlenme oranı ile birlikte de 2018 yılında vergilerdeki ceza ve harçlarla birlikte birçok hizmetin bedeli güncellendi.

Dünden Beri Uygulanıyor!

1 Ocak’tan itibaren uygulanan ilk zamlardan biri elektrik oldu. Elektrik fiyatlarında 2018 yılında %8.8 oranında zam geldi. 1 Aralık tarihinden itibaren de BOTAŞ doğalgaz fiyatlarında artışa gitmiş ve doğalgaz fiyatlarını %8 arttırmıştı.

Emlak vergisi yeniden değerleme oranının tam yarısı kadar arttı. Geçen yıl da artış gösteren emlak vergisi bu yıl %7.25 oranında zamlandı.

2018 yılında zam gelenlerden biri de değerli kağıtlar arasında sayılan pasaport oldu. pasaport almak isteyenler %14.47 oranı kadar daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. 6 alık bir pasaport süresi için 137,50 TL ödenirken 1 yıllık pasaportun ücreti 201,30 TL olacak. 3 senelik kullanıma uygun olacak bir pasaport için 465,50 TL ödeme gerçekleştirilirken, 4 ile 10 senelik bir pasaport ömrü de vatandaşa 657,40 TL’den sunulacak.

Boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinde de artış yalandı. Boğaz köprüsünden geçiş 8,75 TL olurken, otoyollarda otomobil için en düşük ücret 2,5, en yüksek ücret ise 25 lira olarak belirlendi. 2017 yılında boğaz köprülerinden geçiş ücreti 7 liraydı. Bu yıl bu ücrete 1,75 zam yapıldı. 

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