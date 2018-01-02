Bolu’da Yapılması Planlanan Projede İptal Kararı!

Konu ile ilgili açıklama Bolu Belediye Başkanından geldi. Başkan Alaaddin Yılmaz, Gölcük ihalesinin iptal edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarla karar aldığını söyleyen Başkan, Gölcük ihalesinin iptal olduğunu söylerken, bu karardan dolayı üzüntü duyduğunu da dile getirdi. Bolu’nun en çok sevilen yerlerden biri olan Gölcük’e yapılacak olan proje bugün Belediye Başkanı’nın açıklaması ile iptal oldu. Gölcük’ün konaklamaya açılmasına ilişkin ihale, ilk günden bu yana Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

İhale Büyük Tepki Görmüştü!

İhaleye başvurulmasının ardından hem Bolu halkı hem de Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar bu karara tepki göstermişti. Bu ihalenin gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından ise, halk Gölcük tarafında el ele zincir oluşturdu ve bu kararı istemediklerini belirten sloganlarla yürüdü. Tüm bun olaylara rağmen Bolu Belediyesi aldığı bu kararda vazgeçmedi.

Belediyenin bu kararından vazgeçmemesinin ardından 19 Aralık tarihinde yapılan ihaleye tam 12 firma iştirak etmişti. Ancak ihale, ihaleye son anda başvuran ve Düzce’den katılan Kurtuluş Tokcan’da kalmıştı.

19 Aralık tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığına ve Ak Parti’ye Gölcük ihalesinin iptali çok sayıda başvuru yapıldı.

Orman Bakanlığı’nın kiracısı olarak görülen Bolu Belediyesi, söz konusu alan için üç ayaklı bir proje düşündüklerini belirtmişti. 27 bungalov, 19 odadan oluşan dağ köşkü, 3 kilometre uzunluğa sahip teleferik ve bir kilometrelik dağ kızağının yanında kır gazinosu yapımını da içereceğini bildirmişti. Bolu Belediye Başkanı projeden vaz mı geçtiğiniz sorusuna ise böyle bir şey demediğini söyleyerek cevap verdi. Bu proje ile doğaya zarar verilmeyeceğini de belirtti.