ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi?
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ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi?


ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi?
ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi? Seda Polat - Tarih: 2018-01-02 Saat: 20:20:55
Anasayfa Otomotiv ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi?

Geçtiğimiz gün belirlenen bazı araçlarda vergi dilimlerini düşüren düzenlemeye imza atılmıştı. Otomobil alanların ÖTV’si geçtiğimiz yılın 30 Aralık’ına göre 5 ile 10 puan arasında bir azalış gösterdi. Ucuz otomobillerde yaklaşık 3 bin TL fiyat azalması olurken, pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek hale getirildi.

Geçtiğimiz gün belirlenen bazı araçalrda vergi dilimlerini düşüren düzenlemeye imza atılmıştı. Otomobil alanların ÖTV’si geçtiğimiz yılın 30 Aralık’ına göre 5 ile 10 puan arasında bir azalış gösterdi. Ucuz otomobillerde yaklaşık 3 bin TL fiyat azalması olurken, pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek hale getirildi.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar ile Bakanlar Kurulu’nun ÖTV’nin miktarında değişikliğe gidildiği bildirilmişti. Habertürk yazarı Rahim Ak tarafından düzenlenen habere göre yapılan düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi düzeyinin belirlendiği taban rakamlar %14 artırıldı. Bu şekilde de araçların vergisiz fiyatında artma olduğu için vergi dilimlerinin yükselmesine müsaade edilmedi.

Pahalı Araç Alanlar Daha Fazla Ödeyecek!

Bu dün yayınlanan düzenleme ile birlikte kurdaki yükseliş sonucunda bazı fiyatı yükseldiği için vergi diliminde de artan ve bir üst dilimden vergilenen birçok aracın satış fiyatında da azalma yaşandı. Yani 30 Aralık2017 tarihinde vergisiz fiyatı 46 bin lira olan araçlarda, %50 oranında ÖTV alınırken, bu oran bugün %45’e inmiş durumda. Hal böyle olunca da aracı satın alanlar araç için tam 2.714 lira daha az vergi ödeyerek istedikleri araca sahip olabiliyor.

Yani 30 Aralık’ta aynı aracı alanlar acele ettiklerinden dolayı 2.714 lirayı boş yere ödemiş olacak. Yani bir nevi cezalandırılmış olacak. Otomobilin toplam fiyatı yani vergisi dahil olan fiyatı 81 bin 420 liradan, bu indirim ile 78 bin 706 liraya inecek.

Pahalı araçlarda ise baz rakamlar düşünce vergideki artış da arttı.

ÖTV özel tüketim vergisi
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