Bursa Büyükşehir Belediyesinden Büyük Atak!
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden Büyük Atak!


Bursa Büyükşehir Belediyesinden Büyük Atak!
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Büyük Atak! Seda Polat - Tarih: 2018-01-02 Saat: 20:34:36
Anasayfa Eko Gündem Bursa Büyükşehir Belediyesinden Büyük Atak!

​Bursa Büyükşehir Belediyesi su fabrikası üretime başladı. Belediyece Uludağ’ın eteğindeki kırsal alanın yakınında su şişeleme fabrikası açıldı. Belediye “Muradiye” markasıyla üretimlerini gerçekleştirecek. Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, şehrin Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte şişelemelerin başladığı tesisleri gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi su fabrikası üretime başladı. Belediyece Uludağ’ın eteğindeki kırsal alanın yakınında su şişeleme fabrikası açıldı. Belediye “Muradiye” markasıyla üretimlerini gerçekleştirecek.

Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, şehrin Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte şişelemelerin başladığı tesisleri gezdi.

Jeotermal A.Ş. Genel Müdür olan Hasan Aydın da bu su üretimi hakkında Aktaş’tan bilgi aldı. Aktaş ayrıca forklifte oturarak, banttan çıkan ilk paleti de araca yerleştirdi.  

Bursa’nın Göz Bebeklerinden Biri!

Bu sürecin büyük bir heyecanla gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Aktaş, Muradiye markasını dünyaya duyuracaklarını belirtti. Evliye Çelebi’den de konuşmalarında söz eden Başkan, Evliye Çelebi’nin “Bursa sudan ibarettir.” Sözünü hatırlattı.

Halka en kaliteyi sunmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan bununla birlikte bütün Türkiye’ye ve dünyaya bu suyu iletmek istediklerini belirtti. Belediyelerinin bu noktada önemli adımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan, belediyelerinin bu noktada bir marka ve vizyon ortaya koyduğunu da belirtti. Başkan bu söz konusu vizyonun dünyaya ve Türkiye’ye dalga dalga yayılacağına da inandığını belirtti.

Bu fabrikanın Bursa için çok önemli olduğundan bahseden Başkan, bu fabrikanın şehrin göz bebeklerinden biri olduğunu söyledi. İşinize sahip çıkın vurgusu yapan Başkan, Jeotermal A.Ş.’nin bir belediye iştiraki olduğunu hatırlattı. Muradiye isminin de çok değerli olduğundan bahseden başkan, Muradiye’nin markalaşmasının Bursa’ya ayrı bir değer katacağını da belirtti.

Bu söz konusu fabrikanın günde tam 36 milyon koli üretim yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Aktaş, bu marka ile ihracatı hedeflediklerini de söyledi.  

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