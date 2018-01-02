Aracı Olanlar Dikkat! Süre Başladı!
Advert Advert Advert


Aracı Olanlar Dikkat! Süre Başladı!


Aracı Olanlar Dikkat! Süre Başladı!
Aracı Olanlar Dikkat! Süre Başladı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-02 Saat: 20:57:32
Anasayfa Eko Gündem Aracı Olanlar Dikkat! Süre Başladı!

​Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksiti bugün itibariyle ödenmeye başladı. İlk taksitlerinin ödenmesi kredi kartları ya da banka kartı aracılığı ile yapılabilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksiti bugün itibariyle ödenmeye başladı. İlk taksitlerinin ödenmesi kredi kartları ya da banka kartı aracılığı ile yapılabilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2018 yılı ödemelerinin ilk taksiti bugün ödenmeye başladı. Belirtilen açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda MTV’lerin 2018 yılına ilişkin ilk ödemelerinin gerçekleştirilmeye başlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, mükellefler bu ilk taksiti banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Bu kapsamda ise yapılacak olan ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların online bankacılık işlemlerinden, yine anlaşmalı bankaların kendi şubelerinden veya vergi dairelerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

MTV’nin İlk Taksiti İçin Start Verildi!

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bugün başlatılan ilk taksitini internet üzerinden ödemek isteyen mükelleflerin olası mağduriyet yaşamaması için internet tarayıcılarına gib.gov.tr yazarak giriş yapmaları gerekiyor. Bu yüzden de vatandaşları yanıltıcı sitelerden uzak durmaları gerektiği veya anlaşması olmayan aracı kurumlar ile işlem yapılmamasına dikkat etmek gerekiyor.

Ödemelerini mobil ödeme yapmak isteyen mükellefler, Android tabanlı sistemler için GİB yazarak, söz konusu uygulamanın ürettiği firma bölümünde Gelir İdaresi Başkanlığı yazmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Apple telefonlarda da yine aynı şekilde hareket etmek gerekiyor. Kullanıcıların yanlış yönlendirebilecek olan uygulamaların tuzağına düşmemesi konusunda uzmanlarda her yerde gerekli uyarıları yapıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden yapılan açılamaya göre vatandaşlar bugün itibari ile MTV’lerinin ilk taksitini ödemeye başladı. Bu ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığı ile veya mobil uygulamalar üzerinden ödenebildiği gibi vergi dairelerinden de ödenebilecek. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV MTV ilk taksit
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi?
ÖTV Düzenlemesi Yüz Güldürdü! Neden Mi?
12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!
12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!