Aracı Olanlar Dikkat! Süre Başladı!

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksiti bugün itibariyle ödenmeye başladı. İlk taksitlerinin ödenmesi kredi kartları ya da banka kartı aracılığı ile yapılabilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2018 yılı ödemelerinin ilk taksiti bugün ödenmeye başladı. Belirtilen açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda MTV’lerin 2018 yılına ilişkin ilk ödemelerinin gerçekleştirilmeye başlanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, mükellefler bu ilk taksiti banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Bu kapsamda ise yapılacak olan ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların online bankacılık işlemlerinden, yine anlaşmalı bankaların kendi şubelerinden veya vergi dairelerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

MTV’nin İlk Taksiti İçin Start Verildi!

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bugün başlatılan ilk taksitini internet üzerinden ödemek isteyen mükelleflerin olası mağduriyet yaşamaması için internet tarayıcılarına gib.gov.tr yazarak giriş yapmaları gerekiyor. Bu yüzden de vatandaşları yanıltıcı sitelerden uzak durmaları gerektiği veya anlaşması olmayan aracı kurumlar ile işlem yapılmamasına dikkat etmek gerekiyor.

Ödemelerini mobil ödeme yapmak isteyen mükellefler, Android tabanlı sistemler için GİB yazarak, söz konusu uygulamanın ürettiği firma bölümünde Gelir İdaresi Başkanlığı yazmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Apple telefonlarda da yine aynı şekilde hareket etmek gerekiyor. Kullanıcıların yanlış yönlendirebilecek olan uygulamaların tuzağına düşmemesi konusunda uzmanlarda her yerde gerekli uyarıları yapıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden yapılan açılamaya göre vatandaşlar bugün itibari ile MTV’lerinin ilk taksitini ödemeye başladı. Bu ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığı ile veya mobil uygulamalar üzerinden ödenebildiği gibi vergi dairelerinden de ödenebilecek.