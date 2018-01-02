Küresel Piyasalarda Tahviller Düşerken Hisse Senetleri Güçlendi

Avrupa hisse senetleri, Avrupa ortak para birimi eurodaki güçlü yükselişin ihracatçı firmaların hisseleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasıyla beraberinde 2018 senesine kırmızı bölgede başladı ve Asya seansındaki değer artışını devam ettiremedi. Dolar G-10 ülkelerinin para birimlerinin hepsine karşı değer kaybı yaşarken, ABD Hazine tahvilleri düşüşe geçti.

Stoxx Europe 600 Endeksi, otomotiv sektörüyle beraber düşüşe geçerken, işlem görmekte olan sektör hisselerinin geneli aşağı yönlü bir seyir izledi. Asya MSCI Asya Pasifik Endeksi, Japonya'da hala devam eden yılbaşı tatili ve bununla bereber Tokyo piyasasının Perşembe gününe kadar kapalı olması nedeniyle rekor seviyesine ulaştı. Çin hisse senetleri, emlak hisselerinin güç kazanması ve Çin'in imalat sektörü göstergesinin beklentilerin üstünde sonuçlanmasından aldığı destekle yükselmeye devam etti.

Avrupa Hazine tahvilleri, bölge imalat sanayi göstergesinin Aralık ayında beklentiler doğrultusunda sonuçlanmasından sonra değer kaybı yaşadı ve euro dolar karşısında üç senedir görülmeyen seviyesine ulaştı. Altın, doların düşüşünden aldığı destekle Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Batı Teksas petrolü (WTI), İran'da yapılan protestoların birkaç gün içinde hafifleyeceğinin belirtilmesiyle kazançlarını geri verdi.

Hisse senetleri 2018 senesine güçlü bir giriş yaparken dolar zayıf seyretti. Dünya çapında hisse senetleri 2017 senesinde büyük ekonomilerdeki senkronize büyüme ve parasal genişlemenin azaltılması konusunda yavaş gidilmesi yönündeki düşüncelerle beraberinde 2009 senesinden günümüze en iyi performansını gösterdi.

Yatırımcılar Tarafından Takip Edilecek Gelişmeler;

- ABD'de bugün imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisi açıklandı.

- Avrupa'da yatırım sektörü kurallarında son 10 sene içindeki en büyük değişim olan MiFID II 3 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayacak.

- Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)’un Aralık ayı toplantı tutanakları 3 Aralık Çarşamba günü duyurulacak.

- ABD'de 5 Ocak Cuma günü tarım dışı istihdam verileri bildirilecek.