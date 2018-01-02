Gıda Ve Tarım Ürünleri İhracatında Daha Geniş Pazarlara Ulaşılmalı

Tarım ve gıda ürünlerinin ihracatının arttırılması için ihracat pazarının genişletilmesine işaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2017 Aralık ayı dış ticaret verileri ve şirket, esnaf geçici idari verileri hakkında açıklamalar yaptı. 2017 senesinin Türkiye ekonomisi için rekorlar yılı olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Kaan, senenin ilk 6 aylık döneminde ülke ekonomisinin yüzde 5.3 oranında ve yüzde 5.4 oranında büyüdüğünü anımsattı. Üçüncü çeyrek dönemde ise yüzde 11.1 oranında çok ciddi bir büyüme verisi elde edildiğini vurgulayan Kaan, büyüme oranlarının ivme kazanmasıyla doğru orantılı olarak senenin bütününde toplam ihracat tutarının 157.1 milyar dolara ulaşarak tarihteki en yüksek ikinci seviyesine çıkması olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisi için ihracat verilerinin gurur verici olduğunu ifade eden Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin mevcut ihraç ürünleri içinde tarım ve gıda ürünlerinin yanı sıra yüksek teknolojili ürünlerin de öneminin oldukça büyük olduğunu belirtti. Kaan, Tarım ve gıda ürünlerini ihracatın daha geniş bölgelere ulaşması yönünden oldukça önemli gördüklerini aktardı.

Yüksek Teknolojili Ürünler Desteklenmeli

Türkiye'nin günümüzde Avrupa'dan Amerika'ya çoğu ülkeye gıda ürünleri ihraç ettiğini dile getiren Kaan, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatın arttırılması için ihracat pazarının geliştirilmesinin gerekliliğine değindi. Dış ticarette günümüzde gelinen noktada yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının düşük olduğunu ifade eden Kaan, bu payın çoğalması için yüksek teknolojili sanayilerde yatırım ve üretim, ihracat odaklı firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti. İhracatçı firmalara sağlanan bu desteklerle ilerleyen süreçte ihracattaki 157.1 milyar dolar değerindeki mevcut seviyenin geçileceğini ifade eden Kaan, bunun sonucunda net dış talebin ekonomik büyümeye olan katkısının da artacağına değindi.