Demir Çelik İhracatından 110 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlandı
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Demir Çelik İhracatından 110 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlandı


Demir Çelik İhracatından 110 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlandı
Demir Çelik İhracatından 110 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-02 Saat: 22:37:23
Anasayfa İthalat&İhracat Demir Çelik İhracatından 110 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlandı

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 senesinde 50 milyon dolar tutarında yatırım yaparak hizmet vermeye başlayan Mescier Demir-Çelik Fabrikası, günümüzde Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Amerika ülkelerine yaptığı 110 milyon dolar hacminde ihracatla ülke ekonomisine fayda sağlıyor.

1960'lı senelerde demir çelik ürünleri ticareti yapmaya başlayan Mescier Demir-Çelik, 1990'da Karabük'te üretime başladığı bin metrekarelik haddehane tesisiyle üretici kimliği kazanarak 10 bin ton kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Bartın'da 75 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 200 bin metrekare arazi üzerine kurulu şirket, köşebent, lama, kare ve yuvarlak gibi demir-çelik ürünleriyle 500 bin ton civarında üretim yapıyor. Uluslararası kalite standartlarına uygun ürünlerinin genellikle Cezayir, Suudi Arabistan ve ABD ülkeleri olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihracatını yapan şirket, 2009 senesinde 20 milyon dolar hacminde olan ihracatını yaptığı yatırımlarla 2016 senesinde 110 milyon dolara çıkarttı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Mescier Demir-Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Mescier, Bartın'da bulunan fabrikalarında 2010 senesinde 100 bin ton üretim yaparken 2016 senesinde üretimlerini 500 bin tona çıkararak yüzde 500 artış sağladıklarını ifade etti.

Üretilen Ürünlerin Yüzde 70’i İhraç Ediliyor!

500 bin tonluk üretimin 350 bin ton ila 400 bin tonunun ihraç edildiğini vurgulayan Mescier, günümüzde Kuzey Afrika başta olmak üzere Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Dubai, Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas, Tunus, Amerika kıtasında ise Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi. Karabük ve Bartın'da bulunan fabrikalarında 400 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Mescier, bu sene 500 bin ton üretim hedeflediklerini aktardı. Mescier, günümüzde üretilen ürünlerin yüzde 70'lik kısmının ihraç edildiğini, kalanın ise yurt içinde tüketildiğini anlattı.

2009'da 20 milyon dolar tutarında olan ihracatın 2016 senesinde 110 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Mescier, 2016’da elde edilen ihracat rakamlarıyla bütün ürünler genelinde ülkede en çok ihracat yapan 110. firma olduklarını bildirdi. 2016’da İSO 500 En Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 200. Sıraya yerleştiklerini dile getiren Mescier, hedeflerinin Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde ilk 100'e girmek olduğunu söyledi.

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