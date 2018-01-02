Yüzde Yüz Yerli Sermayeyle Üretildi! Alçak Gerilim Şalt Cihazı İhracatı
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Yüzde Yüz Yerli Sermayeyle Üretildi! Alçak Gerilim Şalt Cihazı İhracatı


Yüzde Yüz Yerli Sermayeyle Üretildi! Alçak Gerilim Şalt Cihazı İhracatı
Yüzde Yüz Yerli Sermayeyle Üretildi! Alçak Gerilim Şalt Cihazı İhracatı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-02 Saat: 23:24:14
Anasayfa İthalat&İhracat Yüzde Yüz Yerli Sermayeyle Üretildi! Alçak Gerilim Şalt Cihazı İhracatı

Adapazarı'nda tamamının yerli sermayeyle açılan ve kısa sürede büyüyerek dünyanın lider alçak gerilim şalt cihazları üreticileri arasında yerini alan Federal Elektrik, 40'tan fazla ülkeye ürün ihracatı gerçekleştiriyor.

Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret A.Ş., ürettiği alçak gerilim şalt cihazlarını içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Güney Kore'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. 1989 senesinde Sakarya Adapazarı'nda 40 bin metrekare arazi üzerine kurulan aile şirketi Federal Elektrik, gösterdiği başarıyla kısa süre içinde büyüyerek dünyanın lider alçak gerilim şalt cihaz üreticileri arasında yerini aldı. Kompakt tip şalter üretimiyle hizmet vermeye başlayan ve zamanla alçak gerilim devre kesicilerdeki tüm seriyi üretir hale gelen Federal Elektrik, Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımlar sonucunda ürettiği 3 binin üzerinde ürünü dünya ülkelerine satıyor. Elektrik malzemelerinin ince işçilik ve emek gerektirmesi nedeniyle genellikle bayan işçi çalıştıran şirketin, ilk hedefi ihracat miktarını daha da büyütmek.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Nurdoğan, 100'ün üstüne bayiyle çalıştıklarını ifade etti. Yurt içindeki pazarlarına çok önem verdiklerini ve yurt dışında da başarılı projelere imza attıklarını dile getiren Nurdoğan, günümüzde şirketin ihracatının toplam ciro içinde yüzde 45'lik payın aşağısında kalmadığını vurguladı. Nurdogan, üretilen ürünlerin nerdeyse yüzde 50’lik bölümünün ihraç edildiğini belirtti.

Hedefleri İhracatı Arttırmak

Şirketin Ar-Ge yatırımları yapmalarıyla beraberinde 3 binin üstünde ürünü üretmeye başladığına işaret eden Nurdoğan, özellikle bu sene ihracatta çok değişken bir piyasa olduğunu, küresel çapta bir dalgalanma olduğunu anımsattı. Bu dalgalanmaların yalnızca Türkiye’de yaşanmadığını belirten Nurdoğan, tüm bu gelişmelere karşın ihracatlarının yüzde 20 oranında arttığını bildirdi. Petrol fiyatlarının düşmesi ve savunma sanayisine yapılan yatırımların ürünlere yapılan yatırımlara etki ettiğini ifade eden Nurdoğan, hedeflerinin bu seneyi yüzde 5 ila yüzde 8 civarında ihracat artışıyla sonlandırmak olduğunu dile getirdi.

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