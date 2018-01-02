Petkim Ham Madde İhtiyacı İçin STAR Rafineriye 500 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

2018’in Pazar olarak geçen seneden daha riskli bir sezon olacağını dile getiren Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaların olacağını öngördüklerini aktardı. STAR Rafineri’nin devreye girmesinin ardından Petkim'in ihtiyac duyduğu yüzde 100 ham maddenin bu rafineri sayesinde karşılanacağını belirten Mammadov, bu sayede güçleneceklerini ve yeni yatırımlar yapma fırsatı bulacaklarını ifade etti. Mammadov, 2018’in Petkim için önü açık bir sezon olacağını söyledi.

Petkim'in 2017 senesine yönelik faaliyetleri ve ilerleyen süreçteki planlamalarına dair muhabirlere değerlendirmede bulunan Mammadov, Petkim'in 2017 senesinin üçüncü çeyrek dönem net karının bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 169 oranında artarak 372 milyon liraya ulaştığına dikkat çekti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarının da yüzde 145 oranında artarak 424 milyon liraya ulaştığının bilgisini veren Mammadov, üçüncü çeyrek dönemde yüzde 96 üretim kapasitesine ulaştıktan sonra net satışlarının 1.8 milyar lira seviyesine çıktığını aktardı.

Ham Madde İhtiyacının STAR Rafineriden Karşılanmasıyla Tasarruf Sağalanacak

Bu kapsamda 2018 senesine yönelik en önemli hedeflerinin elde edilen olumlu sonuçları korumak olduğunu ifade eden Mammadov, piyasada petrokimya ürünleri fiyatlarında dalgalanmaların olacağını öngördüklerini ve bu piyasa koşullarından etkilenmemenin Petkim'i risklerden koruyacağını bildirdi. 2018 senesinde SOCAR Türkiye iştiraki olan STAR Rafineri'nin devreye girecek olmasının bu dalgalanmalardan etkilenmemek adına çok önemli olduğunu vurgulayan Mammadov, STAR Rafineri’nin stratejik bir tesis olduğunu ve günümüzde temel ham maddeleri olan nafta ihtiyacının senelik bazda 2 milyon ton olduğunu anımsattı. Bu miktarda ham madde ihtiyacının çoğu değişkenden etkilenme riskini de beraberinde getirdiğine işaret eden Mammadov, STAR Rafinerinin devreye alınmasıyla Petkim'in yüzde 100 ham madde ihtiyacının bu tesisten karşılanacağını vurguladı.

STAR rafineri ile Petkim'in girdi maliyetlerinde ciddi oranda bir tasarruf elde edileceğini ve verimliliğin artacağını belirten Mammadov, STAR Rafineri'den hisse alımının uzun vadeli süreçte ciddi boyutta fayda sağlayacağını anlattı. STAR Rafineri yönetiminde Petkim'in temsil edilmesini istediklerini dile getiren Mammadov, yapılan son 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracının sebebinin bu yatırım planı olduğunu aktardı.