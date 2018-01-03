Bitcoin Yeniden Yükselişe Geçti

Kripto para alanındaki tartışmalar devam ederken bu paralar üzerinden gelir elde edenler için Bitcoin yeniden güzel günlerine döndü. Yeni yıla girdiğimiz sıralarda düşüş seyrinde olan Bitcoin en son 12 bin 835 dolara kadar gerilemişti. Ancak dün hızlı bir yükseliş ile eski seviyelerine yaklaşan kripto para birimi bugün güne 15 bin doların üzerinde başladı.

20 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Aldı

Bu ani yükselişin ardındaki en önemli nedenlerden biri The Wall Street Journal gazetesinin belirttiğine göre ABD’li yatırımcı Peter Thiel’in ortağı olduğu ve farklı girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund firmasının piyasadan 15-20 milyon dolar değerinde Bitcoin alması. Ancak bu konuda henüz bir doğrulama alınabilmiş değil. Peter Thiel aynı zamanda dünyanın en önemli ödeme aracı Paypal’ın da kurucu ortakları arasında yer alıyor. Thiel 2004 yılında Facebook’a da dışarıdan yatırım yapmıştı. Peter Thiel’in yaptığı yatırımlarda her zaman çok dikkatli ve başarılı olduğunun bilinmesi piyasadakileri yeniden Bitcoin satın almaya yönlendirdi ve bu para biriminin sıkıntılı bir sürece girmesini önledi.

Bir Yılda Yüzde Bin 300 Prim Yaptı

Kripto para birimlerini Bitcoin ile tanıdık. 2017 senesine çok düşük rakamlardan başlayan bu para birimi zaman içerisinde değerlenerek bugün 20 bin dolar gibi seviyeleri gördü. Bir yılda Bitcoin’in piyasa değeri yüzde bin 300 artış gösterdi.