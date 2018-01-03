03.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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03.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


03.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
03.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-03 Saat: 08:34:47
Anasayfa Altın&Döviz 03.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kuru güne sakin bir başlangıç yaptı. Günün ilk hareketlerinde kur 3,78 seviyesinden işlem gördü.

Dolar kuru geçtiğimiz hafta 3,85 seviyesinden hızlı bir düşüş yaşamış ve 3,76 TL’ye kadar gerilemişti. Kurun bu hızlı düşüşünde ABD ile yaşanan vize krizinin sonuçlanması da önemli bir etken olarak dikkat çekti. Dünkü kapanışına yakın seviyelerden güne başlayan kur için saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verileri önemli bir uyarıcı. Yurt dışından piyasaların takip ettiği konular arasında ise FED toplantı tutanakları ve ABD tarım dışı istihdam verisi kurun yönünü etkileyebilecek durumlar arasında yer alıyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7668’den kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,18’lik bir artış yaşayarak 3,7735 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5436 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5517’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2058 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 1,93 yükselerek yeniden 15 bin 69 dolar seviyesine ulaştı.

BIST100 Endeksi

Borsa güne yüzde 1,90 yükselerek 117524 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın güne 159,02 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

259,99 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.

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