Taşeron Yasası İle 17 bin Firmanın Yüzde 80’i Kapanacak
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Taşeron Yasası İle 17 bin Firmanın Yüzde 80’i Kapanacak


Taşeron Yasası İle 17 bin Firmanın Yüzde 80’i Kapanacak
Taşeron Yasası İle 17 bin Firmanın Yüzde 80’i Kapanacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-03 Saat: 09:00:32
Anasayfa Eko Gündem Taşeron Yasası İle 17 bin Firmanın Yüzde 80’i Kapanacak

Kamu ve belediyelere bağlı taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi taşeron işçi çalıştıran şirketlerin kapanmasına yol açacak.

Yaklaşık 1 milyondan fazla taşeron işçinin uzun zamandan bu yana beklediği gün sonunda geldi. Birçok kamu ve belediye şirketi çalışanı artık kadrolu olma dönemine girecek. Ancak bu süreçte taşeron işçi çalıştıran şirketlerin akıbetinin ne olacağı ise belirsiz. Sektörde hizmet veren 17 binin üzerinde firma bulunuyor. Bu firmaların işçileri kadroya geçtikten sonra firmalar normalde devlet ile yaptıkları anlaşmadan çok daha öncesinde işsiz kalmış olacak. Firmaların akıbetlerinin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Gazeteye İlan Verdiler

Sektörde önemli bir yere sahip olan ve toplamda 25 bin personel ile kamuya hizmet veren bir taşeron firma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve de Maliye Bakanında randevu talebinde bulunduklarını ancak herhangi bir yanıt alamayınca gazeteye ilan verdiklerini açıkladı. Taşeron personelin kamuya alınması sürecini bir de kendilerinin dilinden dinlemelerini istediklerini belirten taşeron firmasının genel müdürü Mehmet Yücel hafta sonuna kadar Bakanlardan cevap bekleyeceklerini cevap gelmezse farklı bir metin ile yeniden ilan vereceklerini açıkladı. Yücel eğer yeniden bir yanıt alamazsak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onları dinleyeceğine inandıklarını açıkladı.

Taşeron Firmalarının Talepleri

Firmalar personeller ile iş ve icra mahkemelerinde devam eden davaların ve de kamuya verilmiş olan yüksek miktarlardaki tazminatların devlet tarafından üstlenilmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra iş bitirme belgeleri ile farklı alanlardaki ihalelere dahil olabilmek için başvuruda bulunacaklar. Birçok taşeron firmasının kredi borcu bulunuyor, bu borçların en azından ertelenmesi için devletin adım atması gerektiği de taşeron firmaların gündemleri arasında yer alıyor.

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