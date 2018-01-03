2018 Yılında Tatiller Şimdiden Belli, Turizmci Sevinçli
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2018 Yılında Tatiller Şimdiden Belli, Turizmci Sevinçli


2018 Yılında Tatiller Şimdiden Belli, Turizmci Sevinçli
2018 Yılında Tatiller Şimdiden Belli, Turizmci Sevinçli Hatice Demir - Tarih: 2018-01-03 Saat: 09:24:34
Anasayfa Turizm 2018 Yılında Tatiller Şimdiden Belli, Turizmci Sevinçli

2018 yılında çok sayıda tatil bulunması turizmcinin yerli turist açısından bereketli bir yıl yaşayacağının göstergesi oldu

2018 yılı resmi tatil günlerinin hafta içine isabet etmesi nedeni ile hem tatilcileri hem de turizmcileri umutlandırdı. Bu sene Kurban Bayramı hiç müdahale edilmeden dahi 9 gün tatil durumda. Bu da otellerin erkenden dolacağı ve insanların son dakika ayarlamaları ile değil erkenden planlayacağı tatiller yapabileceklerini gösteriyor.

2018 Resmi Tatil Günleri

2018 yılında Ramazan Bayramı 4 gün tatil olacak ve pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da 3’er günlük tatil imkanı sağlıyor. Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı da hafta sonu tatiliyle birleştirilmesi halinde 4’er günlük tatile dönüştürülebilecek tarihler olarak öne çıkıyor. Tüm hafta sonu tatilleri göz önüne alındığında da, 2018’deki toplam tatil günü sayısı 116 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yılın üçte birinin tatil olduğu anlamına geliyor.

Tatillerin Erkenden Düzenlenmesi Planlanmasını Kolaylaştırır

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık 2018 yılının kendileri açısından bereketli geçeceğine inandıklarını söyledi. Tatilcilerin rahatça planlarını yapmasını sağlayabilecek belirli günlerin olduğunu belirten Ayık, sınav takvimi nedeni ile 15 Haziran öncesine tatil planlanamadığını da belirtti. Okulların açılış ve kapanış tarihlerinin bölgelere göre belirlenmesinin bu konuda önemli bir sistem olabileceğini dile getiren Ayık 2018 yılında çift haneli büyüme beklediklerini de sözlerine ekledi.

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