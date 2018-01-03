Amgen Yeni Atamaları İle Kadroyu Güçlendiriyor

Mustafa Nevzat İlaç’ı, 2012 yılında 700 milyon Dolar yatırımla satın alarak, son 5 yılda tüm sektörler arasında Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan firmalardan biri olan Amgen, Türkiye kadrosunu daha da güçlendirdi. Amgen Türkiye son olarak, ilaç sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Bilgen Dölek’i üst yönetim kadrosuna dahil etti. Dölek, Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yapacak.

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunan Bilgen Dölek, kariyeri boyunca ilaç sektöründe; satış, pazarlama, medikal, pazar erişim ekiplerine yöneticilik yaparken, yurtiçi ve yurtdışında birçok proje takımında görev aldı. Dölek, 5 yıl boyunca Düzen Laboratuvarları’nda Genetik Tanı Merkezi’nde birim sorumlusu olarak genetik hastalıklar üzerine çalıştıktan sonra Bristol-Myers Squibb İlaçları’nda 10 yıl boyunca Hematoloji - Onkoloji alanında Kıdemli Medikal Müdür, Kıdemli Ürün Müdürü, Satış - Pazarlama Direktörü, Pazar Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü görevlerini üstlendi.