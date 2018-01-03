Bitcoin Çılgınlığının Yerini Ripple Aldı

Bitcoin piyasası hakkındaki gelişmeler arttıkça daha çok insan bu piyasayı merak ediyor ve yatırımları ile dahil olmaya çalışıyor. Ülkemizde de birçok insan gerek Türk gerek yabancı borsalarda Bitcoin ve diğer alt coinler ile para kazanmanın yollarını arıyor. Bu altcoinler arasında son zamanlarda en çok tercih edilenlerden biri ise Ripple.

Piyasa Değeri 100 Milyar Doların Üzerinde

Ripple kısa bir süre için Bitcoin dünyası ile tanışan bir teknoloji. Bir coin olmaktan çok token olarak nitelendiriliyor çünkü Ripple teknolojisi bir şirket tarafından ortaya çıkarılmış durumda ve gelecek adına da bu şirketin kontrolü altında devam edecek. San Francisco merkezli Ripple şirketinin tüm yöneticileri Ripple’da yaşanan fiyat yükselmesinin ardından kısa sürede kripto para milyarderi haline geldi.

Ripple’ın 2012 yılında üretildiğindeki asıl amacı global anlamda finansal işlemleri kolaylaştırmaktı. Bu anlamda dijital paralardan farklı olarak yasal bankalar ile çok çeşitli bağlar kurmaya başladılar. Bank of America, Santander, UBS bu platformu kullanan kurumlar arasında yer alıyor. Ülkemizde de Akbank’ın ripple teknolojisini kullanacağı açıklandı. Özellikle son haftalarda Güney Kore ve Japonya’da da çok sayıda şirketin Ripple teknolojisini kullanacağını açıklaması kısa sürede bu sanal para biriminin 10 katın üzerinde değerlenmesini sağladı.

Avantajları Hızlı Transfer, Düşük Komisyon

Ripple teknolojisinin en önemli avantajları arasında çok kısa sürede transfer edilmesi yer alıyor. Sadece birkaç saniye içerisinde göndereceğiniz cüzdana ulaşabilen bu kripto parada aynı zamanda transfer komisyonları da oldukça düşük. Normalde Bitcoin açısından en çok eleştirilen noktalardan biri olan transfer ücretleri ripple için oldukça düşük rakamları dile getiriyor.