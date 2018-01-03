Yıl Sonu Fırsatları Renault'ta Yeni Yılda da Devam Ediyor
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Yıl Sonu Fırsatları Renault'ta Yeni Yılda da Devam Ediyor


Yıl Sonu Fırsatları Renault'ta Yeni Yılda da Devam Ediyor
Yıl Sonu Fırsatları Renault'ta Yeni Yılda da Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 09:59:51
Anasayfa Otomotiv Yıl Sonu Fırsatları Renault'ta Yeni Yılda da Devam Ediyor

Renault yıl sonunda araç almak isteyenlere özel fiyatlar ve ödeme kolaylıkları sunmuştu. Yeni yılla birlikte Aralık ayı fırsatlarının hala devam ettiği duyuruldu.

Renault’nun binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan sıfır faiz ve birbirinden cazip fırsatlar 8 Ocak’a kadar devam ediyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14* sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı mevcut.

Renault’nun hafif ticari modellerinde de Aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30.000TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99* sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor.

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