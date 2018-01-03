Daikin Sessizliğini Fırsata Çevirdi
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Daikin Sessizliğini Fırsata Çevirdi


Daikin Sessizliğini Fırsata Çevirdi
Daikin Sessizliğini Fırsata Çevirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:02:19
Anasayfa Şirketler Daikin Sessizliğini Fırsata Çevirdi

İklimlendirme çalışmaları ile dikkat çeken Daikin çalışanları bu duruma atıfta bulunarak sessizliği ritme çevirdi. Eğlenceli bir video hazırlayan firma kısa sürede dikkat çekti.

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin’in Türkiye’deki çalışanları, yenilikçi ve yüksek teknolojisiyle fark yaratan cihazların, üretim sürecinin perde arkasını anlatmak için bir araya gelerek, eğlenceli bir videoya imza attı. Verimlilik ve tasarruf değerleri ile öne çıkan Daikin cihazlarının, en önemli özelliklerinden birinin de ‘sessizlik’ olmasından yola çıkan Daikin çalışanları, bu video ile markanın sesi oldu.

“Daikin’in üstün kaliteli ve sessiz ürünleri çalışanlarının ritmi ile hayat buluyor” mesajının verildiği videonun çekimleri, Daikin’in Hendek’teki fabrikası ve Şekerpınar’daki lojistik merkezinin yanı sıra, merkez ofis, Daikin Akademi ve Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da görev alan mavi ve beyaz yakalı çalışanların katılımıyla gerçekleşti. Videoda, tüm çalışanlar hep birlikte Daikin’in marka ile özdeşleşen jingle’ını seslendirdi. Çalışanların seslerine fabrikada üretim süreci sırasında duyulan ses ve ritimler de eşlik etti.

Hep birlikte hazırladıkları bu videonun bir anlamda çalışanların gözünden Daikin’i anlattığını dile getiren Kurumsal İletişim Yöneticisi Hülya Dinçer, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Ürünlerimizin en önemli özelliklerinden biri de sessizlik. Madem Daikin sessiz bir marka, o halde biz çalışanlar markamızın sesi olalım dedik ve birlikte kamera karşısına geçtik. Altyapıdaki fabrika seslerine çalışanlarımızın şarkı söyleyerek eşlik ettikleri müzik ses mühendisleri tarafından özel olarak tasarlandı. Videonun müzik direktörlüğünü Dilek Kavraal üstlendi. Tüm üretim ve hizmet sürecimizde olduğu gibi bu video da ortak emeğimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu kanalla hem takım çalışmasının önemine dikkat çekmek istedik hem de ürünleri ile sektörüne öncülük eden köklü bir kurumun parçası olmaktan duyduğumuz mutluluğu yansıttık. Yaklaşık bin kişinin katıldığı çekim süreci çok kolay olmadı ama çok da eğlendik. Daikin Ailesi olarak birlikteliğin ve uyumun güzel örneklerinden birine imza attık diye düşünüyoruz.”

Çekimleri üç günde tamamlanan video, Daikin web sitesinin yanı sıra, tüm sosyal medya mecralarında izlenebiliyor.

daikin ekonomi haber basın bülteni
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