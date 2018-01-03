Highway Outlet POLSAN’a Satıldı
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Highway Outlet POLSAN’a Satıldı


Highway Outlet POLSAN’a Satıldı
Highway Outlet POLSAN’a Satıldı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:07:40
Anasayfa Eko Gündem Highway Outlet POLSAN’a Satıldı

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yer alan Highway Outlet’te TMSF’nin elinde bulundurduğu yüzde 63’lük hisse Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) satıldı. Bu satışla POLSAN’ın AVM’deki hissesi toplam 97.17 oldu.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları üzerinde yer alan TEM otoyolunun Bolu geçişinde bulunan Türkiye'nin en büyük otoyol tesisi Highway Outlet alışveriş merkezinin FETÖ soruşturmaları nedeni ile kapanmış olan Bolu Dağı A.Ş.’ye ait yüzde 63’lük hissesi Kanun Hükmünde Kararname ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Highway Outlet Alışveriş merkezinin TMSF’de bulunan hisseleri de Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından satın alındı.

Alışveriş Merkezi Yönetimi Konu İle İlgili Açıklama Yaptı

AVM yönetiminden konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak durum hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Yönetim tarafından gerçekleştirilen açıklamada; ‘Bolu Dağı A.Ş. bünyesinde yer alan, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilmekte olan yüzde 63,92 oranındaki hisse Başbakan Yardımcılığı Makamının da onayı ile TMSF tarafından şirkette ön alım hakkı bulunan POLSAN’a satılmıştır. Bu satış işlemi ile şirketimiz bünyesinde POLSAN’ın hisse oranı yüzde 97,17’ye yükselmiştir. Böylece Bolu Dağı A.Ş.’deki 'Yönetim Kayyumluğu' müessesesi, Eylül 2017 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Aralık 2017’de seçimli olarak gerçekleştirilen Bolu Dağı A.Ş. Genel Kurul Toplantısında POLSAN tarafından görevlendirilen 5 (beş) yetkili, hissedarlarımızın oy birliği ile yeni Yönetim Kurulunu oluşturmuştur,’ denildi.

Türkiye’nin en büyük otoyol tesisi olan Highway Outlet’in bundan sonraki sahibi yüzde 97,17 hissesi ile POLSAN oldu. Satış bedeli hakkında bilgi verilmedi.

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