Pirelli Bayisi Barkef Kuruç 50. Yılına Girdi
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Pirelli Bayisi Barkef Kuruç 50. Yılına Girdi


Pirelli Bayisi Barkef Kuruç 50. Yılına Girdi
Pirelli Bayisi Barkef Kuruç 50. Yılına Girdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:15:42
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Pirelli'nin bayiliğini sürdüren Berkaf Kuruç uzun zamandır hizmetlerine devam ederken 50. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyor.

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.’nin köklü bayilerinden Barkef Kuruç’un bayiliğinin 50. Yılı 7 Aralık 2017 Perşembe günü Pirelli Türkiye Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş CEO’su Gian Paolo Gatti Comini’nin ev sahipliğini yaptığı davete Barkef Kuruç, ailesi ve eski dönemde yakın çalıştığı emekli Pirelli çalışanlarından oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Gian Paolo Gatti Comini’nin bir açılış konuşması yaptığı davette Barkef Kuruç ile çok yakın çalışan Pirelli Emekli Ticaret Direktörü Ergun İncekara, kendisi ile ilgili anılarını anlattı. Ayrıca Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Satış Müdürü Emre Özdemir, Barkef Kuruç’a 50. Yılı şerefine plaket takdim etti.

Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “Pirelli’de bayilerimizi çok önemli paydaşlar olarak görüyoruz. Onlar bizim müşterilerimizle teması sağladığımız en önemli noktalar. Bu açından Pirelli’nin Türkiye’de 57 yılı bulan geçmişinin büyük bir kısmında bizimle birlikte olan ve bizi en güzel şekilde temsil eden Barkef Kuruç’a şimdiye kadar olan desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

50 yıldır Pirelli bayisi olan Barkef Kuruç, İstanbul Beyoğlu’nda Pirelli müşterilerine hizmet veriyor. 85 yaşındaki Barkef Kuruç’un işlerini oğlu Berç Kuruç yönetiyor

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