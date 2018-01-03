2017 yılının en önemli verileri arasında yer alan enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 0,69 olarak belirlenmesi ile birlikte 2017 yılının yıllık enflasyon oranı yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu rakamları ise Aralık ayında yüzde 1,37, yıllık oranda ise yüzde 15,47 şeklinde gerçekleşti.

TÜFE Yüzde 11,92 Arttı

Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) 2017 yılının Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış yaşandı.

Yİ-ÜFE Yüzde 15,47 Yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

En Yüksek Artış Ulaştırmada

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre fiyatlarda en yüksek artış ulaştırmada gerçekleşti. Ulaşımda toplam fiyat değişimi yüzde 1i69 oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 1,52 yükselirken, ev eşyalarında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77, lokanta ve otel fiyatlarında ise yüzde 0,47 zam yaşandı.

Ayakkabı ve Giyim Ucuzladı

Ucuzlayan ürünler arasında ayakkabı ve giyim kalemi yüzde 2,39 ile en yüksek değere sahip oldu. Alkollü içecekler yüzde 0,01 ve haberleşme yüzde 0,17 düşüş gösterdi.