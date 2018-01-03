Enflasyon Rakamları Açıklandı
Advert Advert Advert


Enflasyon Rakamları Açıklandı


Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon Rakamları Açıklandı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:22:33
Anasayfa Eko Gündem Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 0,69 olarak belirlendi.

2017 yılının en önemli verileri arasında yer alan enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 0,69 olarak belirlenmesi ile birlikte 2017 yılının yıllık enflasyon oranı yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu rakamları ise Aralık ayında yüzde 1,37, yıllık oranda ise yüzde 15,47 şeklinde gerçekleşti.

TÜFE Yüzde 11,92 Arttı

Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) 2017 yılının Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış yaşandı.

Yİ-ÜFE Yüzde 15,47 Yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

En Yüksek Artış Ulaştırmada

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre fiyatlarda en yüksek artış ulaştırmada gerçekleşti. Ulaşımda toplam fiyat değişimi yüzde 1i69 oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 1,52 yükselirken, ev eşyalarında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77, lokanta ve otel fiyatlarında ise yüzde 0,47 zam yaşandı.

Ayakkabı ve Giyim Ucuzladı

Ucuzlayan ürünler arasında ayakkabı ve giyim kalemi yüzde 2,39 ile en yüksek değere sahip oldu. Alkollü içecekler yüzde 0,01 ve haberleşme yüzde 0,17 düşüş gösterdi.

enflasyon tüfe yi-üfe zam
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
03.01.2018 – Borsa Güne Nasıl Başladı?
03.01.2018 – Borsa Güne Nasıl Başladı?
Bitcoin Çılgınlığının Yerini Ripple Aldı
Bitcoin Çılgınlığının Yerini Ripple Aldı