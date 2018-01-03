Ali Ağaoğlu Kendi Aleyhine Açılan Kampanyaya Katıldı
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Ali Ağaoğlu Kendi Aleyhine Açılan Kampanyaya Katıldı


Ali Ağaoğlu Kendi Aleyhine Açılan Kampanyaya Katıldı
Ali Ağaoğlu Kendi Aleyhine Açılan Kampanyaya Katıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:22:32
Anasayfa Eko Gündem Ali Ağaoğlu Kendi Aleyhine Açılan Kampanyaya Katıldı

Ali Ağaoğlu bir süre önce Ordu Yason burnunda yeni bir proje yapacağını açıklamıştı. Ancak sonrasında halk tarafından Aliağaoğlu aleyhine açılan kampanya dikkat çekti. En dikkat çeken ayrıntı ise Ali Ağaoğlu'nun kampanyaya destek vermesi oldu.

Bir süredir gazetelerde ve sosyal medyada, “Ağaoğlu Yason Burnu’nu gezdi ve burada konut yapmayı düşünüyor” söylentisinin yayıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Çeşitli yayın organlarında yer alan bu tip haberler tamamen gerçekdışıdır. Arsa spekülasyonu yapanların yaydıkları söylentilere inanıp haber yapılıyor, imza toplanıyor. Karadenizli hemşehrilerimi uyarmak için ben de kampanyaya imza verdim” dedi.

Kampanyaya imza veren Ali Ağaoğlu bununla da yetinmeyip yorum sayfasına şunları yazdı “Ben de imza verdim. Söylentiler, Türkiye’nin her yerinde arsa spekülasyonu yapanların marifetidir, bunu herkes bilir. Belli ki, yanından bile geçmediğim o bölgede Ağaoğlu ismini kullanarak, suni bir değer artışı yaratılmak isteniyor. Karadenizli hemşehrilerimin zarar görmesini istemediğim için bu zorunlu açıklamayı yapıyorum”.

Yıldırım Holding sahiplerinden Mehmet Yıldırım’ın cenazesi için 16 Ekim’de Samsun’a gittiğini, dönüşte Ordu’da bir bardak çay içtiğini, bunun dışında Ordu’da bulunmadığını açıklayan Ağaoğlu şunları söyledi: “Sosyal medyada da kime hizmet ettiğini düşünmeden 10 bin kişi bir yalanın altına imza atıyor. Geçenlerde de bir köşe yazarı, Erzurum’a helikopterle gidip tarihi eserlere zarar verdiğimi yazmış. Erzurum’a hayatımda bir kez ve özel uçakla gittim. Hiçbir akıl süzgecinden geçirmeden yazılan yazılara köşe yazısı diyorlar”.

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