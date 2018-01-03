Çin Üretimi Yasakladı! 553 Otomobil Modeli Artık Üretilmeyecek

Elektrikli araç üretimini ve kullanımını artırmak isteyen Çin, yeni bir tarihi karara imza attı. Ülke yönetimi tarafından verilen karara göre 550’den fazla otomobil modelinin üretilmesine yasak getirildi.

Çin’de Elektrikli Araca Geçiş Hızlandı

Çin dünyanın en kalabalık ülkesi olarak elektrikli araca zaman kaybetmeden geçmek istiyor. Bu kapsamda devlet önemli adımlar atarak hem üretimin artmasını hem de kullanım oranının yükselmesini hedefliyor. Çin elektrikli araç üretimi yapmakta olan firmalara birçok destek ve teşvik sağlarken, bazı yasaklarla da üretimin elektrikli araçlarda yoğunlaşmasını istiyor.

553 Modelin Üretimi Durdu

İşte bu noktada alınan son karar ülke gündemine oturmuş durumda. Sektörel değişimin bir an önce hayata geçmesini öngören Çin hükümeti, tam 553 farklı otomobil modelinin üretimine yasak getirdi. Yapılan açıklamaya göre yasağın ana nedeni, söz konusu araçların yakıt tüketimlerinin yüksek olmasından kaynaklandı. Bu modellerde tüketim standartlarının yakalanamadığı belirten Çin yetkilileri üretime nokta konmasına karar verdi ve ilgili modelleri üreten otomobil şirketlerini konuyla ilgili bilgilendirdi.

553 farlı model içerisindeki markalar arasında dünya lideri şirketlerin de olduğu görüldü. Bu markaların bazıları ise Chery, Beijing Benz Automotive, Volkswagen ve Chevrolet olarak belirtildi.

Çin elektrikli araç kullanımını artırarak hem hava kalitesini yükseltmek hem de petrol ithalatını düşürmeyi hedefliyor.

Hükümet Yetkilileri Açıklama Yaptı

553 otomobil modelinin üretilmesini yasaklayan haber ülke gündemini birkaç gün önce düşmüştü. Hükümet konuyla ilgili bir süre sessizliğini korusa da, ilgili açıklama yapılarak üretime getirilen yasak doğrulandı. Söz konusu yasağın yılın ilk gününden itibaren başladığı belirtilenler arasında yer aldı.