Genç Kadın Mimarlar Ödüle Doymuyor

Genç ve idealist iki kadın girişimci olarak 2013 yılında kurdukları Slash Architectsmimarlık ofisinde yürüttükleri projelerle kısa zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi olan Mimar Şule Ertürk Gaucher ve Mimar İpek Baycan, Arkitera Mimarlık Merkezitarafından “2017 yılının En İyi Genç Mimarları” seçilerek, mesleki kariyerlerinde elde ettikleri büyük başarıları bir kez daha perçinlemiş oldular.

Geleceğin yıldız mimarları olarak hem uluslararası mimarlık camiasında hem de Türkiye mimarlık ortamında büyük destek ve sempati toplayan Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan, Afyon’un Tazlar Köyü’nde, Arkizon Mimarlık işbirliğiyle tasarladıkları 38° 30° Çiftliği projesi 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili mimarlık ödüllerinden biri olan World Architecture Festival (WAF) Awards’ta “Üretim Enerji ve Geridönüşüm Yapları” kategorisinde birinci seçilerek ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. WAF Awards tarihinde kategori birincisi olma başarısı gösteren en genç mimarlar arasında yer alan Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan, 38° 30° Çiftliğiprojesiyle yine 2017 yılında mimari ve tasarım alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan iF Design Ödülü’ne ve Architizer A+ Awards Mansiyon Ödülü’ne de layık görülmüşlerdi.

Türkiye’nin En İyi Genç Mimarları Oldular!

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ve inşa edilmiş projeleri bulunan 40 yaşın altındaki başarılı mimarlara verilen “Arkitera Genç Mimar Ödülü”nün bu yılki sahipleri de Slash Architects kurucu ortakları Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan oldu.

19 Aralık Salı akşamı Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılan bir törenle takdim edilen Arkitera Genç Mimar Ödülü, nitelikli ürünler veren genç mimarlık ofislerinin öne çıkarılıp takdir edilmesini hedefiyle organize ediliyor. Aday mimarların inşaatı tamamlanmış yapıları başta olmak üzere, tasarım alanındaki bütün birikimleri değerlendirilerek verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün bu seneki seçici kurulu Çağla Akyürek Elmas, Emir Drahşan, Cem İlhan, Dilgün Saklar ve Ahmet Tercan’dan oluşuyordu. Jüri üyeleri, Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan’ın farklı ölçek ve konularda değişkenlik gösteren bir yelpazede ürettikleri mimarlığın kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturması ve inşa edilen yapılarda izledikleri özenli tutum nedeniyle Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne layık bulunduğunu dile getirdi. Günümüzdeki mimari üretimin zorlu ve kısıtlayıcı koşullarında ortaya koydukları duruş ve üretimlerindeki süreklilik de Slash Architects’in jüri tarafından altı çizilen niteliklerden bazılarıydı.