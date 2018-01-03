Asya Ambalaj Yarışmasında Türkiye Ödüle Doymadı

Asya Ambalaj Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve Asya’nın Ambalaj Oscar’ı olarak anılan AsiaStar Yarışması’nın kazananları geçtiğimiz Aralık ayında Sri Lanka’da yapılan jüri toplantısının ardından açıklandı. 2017 yılında Bangladeş, Endonezya, Hindistan, Japonya, Kore, Singapur, Sri Lanka, Tayland ve Türkiye’nin katıldığı ambalaj tasarım yarışmasına toplam 232 başvuru yapıldı. Türkiye’den 3’ü ürün, 8’i öğrenci projesi olmak üzere 11 başvurunun yapıldığı yarışmada Türk şirketleri, Tüketici Ürünleri ve Ambalaj Malzemesi ve Bileşenleri Kategorilerinde toplam 3 AsiaStar’ın sahibi oldu. 13. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcılar ise yarışmanın öğrenci Kategorisi’nde 7 ödül kazandı. Böylece Türkiye AsiaStar 2017’den 10 ödülle döndü.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, şunları söyledi: “AsiaStar’da ödül alan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı yürekten kutluyorum. WorldStar’da kazandığımız 5 ödülün ardından AsiaStar’da aldığımız ödüller hepimizi gururlandırdı. Türkiye Ambalaj Sanayicileri olarak gerek ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz projeler gerekse düzenlediğimiz yarışmalarla sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ödül kazanan ürünler ve Derneğimiz tarafından düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren projeler, WorldStar ve AsiaStar gibi uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak hem ülkemizi gururlandırıyor hem de Türkiye ambalaj sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırıyor. Katma değerli ürünler ve tasarım noktasında sektörümüz, her daim ileriyi hedefliyor. Teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliği konusunda Avrupalı şirketlerle yarışacak düzeydeyiz. Sektörümüzün dünyada on üçüncü ve Avrupa’da altıncı sırada yer aldığımızı tahmin ediyoruz. Hedefimiz daha da üst sıralarda yer alarak Türk ambalaj sektörünün hak ettiği değeri bulmasını sağlamak.”

Tüketici Ürünleri Kategorisi Kazananları:

Bingo Soft İmza Serisi - Tasarist

İpek Şampuan - Tasarist

Ambalaj Malzemesi ve Bileşenleri Kategorisi Kazananı:

Kahve Kapsülü Alt Kapama ve Üst Folyo Ambalajı - İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş

Bzz - Muhammed Saner Öztürkler - Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

Freshy - Muhammed Saner Öztürkler - Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

Terende - Sude Edebal i& Batu Sözen - Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Tukaş Süz Geç Turşu Kavonozu Tasarımı -Zeynep Karadeniz -Gazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Upside Down- Muhammed Saner Öztürkler - Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

Öğrenci Kategorisi Kazananları:

Cup Cake - Yusuf Akkaş - Gazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dip & Eat Box - Semih Arslan - İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü