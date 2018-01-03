CMC, Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde İsmini Duyurdu
Advert Advert Advert


CMC, Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde İsmini Duyurdu


CMC, Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde İsmini Duyurdu
CMC, Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde İsmini Duyurdu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:40:40
Anasayfa Şirketler CMC, Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde İsmini Duyurdu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri açıklandı. CMC yapmış olduğu başarılı ve yenilikçi çalışmalarının ardından 'En Övgüye Değer İnsan Kaynakları' ödülüne sahip oldu.

Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC, kazandığı ödüllerin arasına bir yenisi daha ekledi. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle adını yazdıran CMC, son olarak IMI Conferences tarafından ödüle layık görüldü. CMC, yenilikçi bir bakış açısıyla hayata geçirdiği “CMC Club” ile Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde En Övgüye Değer İnsan Kaynakları ödülünü kazanarak büyük bir gurur yaşadı.

Fairmont Quasar Hotel’de düzenlenen törende, gecenin sunucusu Ali İhsan Varol’un takdim ettiği ödülü CMC İç İletişim, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Ali Erman Akyüz aldı.

Üyeleri de Çalışanlar, Yönetenleri de…

CMC’nin 5 bini aşkın çalışanının motivasyonunu yükseltmek ve bağlılıklarını arttırmak amacıyla 2005 yılında hayata geçirdiği, 2014 yılında ise içerik geliştirmeleri yaparak adından söz ettiren bir çatı haline gelen CMC Club, bir sosyal aktivite ve eğlence kulübü. CMC’nin çalışanlarına sadece kariyer fırsatı değil, huzurlu ve keyifli bir çalışma ortamı sunma amacından doğan CMC Club’ın üyeleri de, etkinlikleri planlayan ve düzenleyenleri de çalışanlardan oluşuyor.

Kış sinemasından tiyatro ve gösteri günlerine, çeşitli piyangolardan turnuva ve yarışmalara, yaz şenliklerinden konserlere uzanan birçok keyifli etkinliğe ev sahipliği yapan CMC Club’ın dilekleri gerçekleştirdiği “Hayaller Dünyası” oluşumu da çalışan mutluluğunu sağlamak konusunda sınırların olmadığını gösteriyor

CMC ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsanın Parlayanı Koç Oldu!
Borsanın Parlayanı Koç Oldu!
Tam 43 Bin Kişi! Orduya Yeni Personel Alımı!
Tam 43 Bin Kişi! Orduya Yeni Personel Alımı!