CMC, Türkiye Çağrı Merkezi Ödüllerinde İsmini Duyurdu

Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC, kazandığı ödüllerin arasına bir yenisi daha ekledi. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle adını yazdıran CMC, son olarak IMI Conferences tarafından ödüle layık görüldü. CMC, yenilikçi bir bakış açısıyla hayata geçirdiği “CMC Club” ile Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde En Övgüye Değer İnsan Kaynakları ödülünü kazanarak büyük bir gurur yaşadı.

Fairmont Quasar Hotel’de düzenlenen törende, gecenin sunucusu Ali İhsan Varol’un takdim ettiği ödülü CMC İç İletişim, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Ali Erman Akyüz aldı.

Üyeleri de Çalışanlar, Yönetenleri de…

CMC’nin 5 bini aşkın çalışanının motivasyonunu yükseltmek ve bağlılıklarını arttırmak amacıyla 2005 yılında hayata geçirdiği, 2014 yılında ise içerik geliştirmeleri yaparak adından söz ettiren bir çatı haline gelen CMC Club, bir sosyal aktivite ve eğlence kulübü. CMC’nin çalışanlarına sadece kariyer fırsatı değil, huzurlu ve keyifli bir çalışma ortamı sunma amacından doğan CMC Club’ın üyeleri de, etkinlikleri planlayan ve düzenleyenleri de çalışanlardan oluşuyor.

Kış sinemasından tiyatro ve gösteri günlerine, çeşitli piyangolardan turnuva ve yarışmalara, yaz şenliklerinden konserlere uzanan birçok keyifli etkinliğe ev sahipliği yapan CMC Club’ın dilekleri gerçekleştirdiği “Hayaller Dünyası” oluşumu da çalışan mutluluğunu sağlamak konusunda sınırların olmadığını gösteriyor