Tavuk Dünyası 2017 Yılını Yeni Şubeleri İle Kapattı

Yeme-içme sektöründe ayrıcalıklı konseptiyle fark yaratan ve 2017’deki kesintisiz büyümesini hizmete giren yeni restoranlarıyla sürdüren Tavuk Dünyası; yılın son gününde açılışı yapılan yeni şubeleriyle birlikte yılı 17 farklı şehirde açılan 38 restoran ile tamamladı. Tavuk Dünyası daha önce şubelerinin olmadığı Düzce, Edirne, Zonguldak, Erzurum, Mersin, Ordu ve Batman’da açtığı ilk restoranlarıyla birlikte de bu illeri lezzet noktaları haritasına kattı.

Tavuk Dünyası 2017’nin son gününde ise Ankara’da Bilkent Station, Mersin’de Forum Mersin, İzmir’de Forum Bornova’da yeni restoranlarının, İzmit’te ise 41 Burda AVM’de tamamen yenilenen restoranının kapılarını açarak konuklarını ağırlamaya başladı. 2017 boyunca yatırımlarında hiç hız kesmeyen Tavuk Dünyası, açtığı yeni şubelerle birlikte tüm Türkiye’de 36 şehirde 143 restorana ulaşırken; cadde şubelerinin sayısını da 24’eçıkardı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu 2017’nin kısa bir değerlendirmesini yaptı ve “Tavuk Dünyası olarak, 2017’yi hızlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir yıla dönüştürdük. Yılın son gününe kadar da yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerindeki lezzet noktalarımıza yenilerini eklemeye devam ettik. Yıl boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplam 38 yeni şube açtık. Aralarında Düzce, Edirne, Zonguldak, Erzurum, Mersin, Ordu ve Batman’ın bulunduğu 7 şehirde açtığımız ilk şubelerimizle ise ödüllü ürünlerimizi buralardaki lezzet severlerle buluşturmaya başladık. Yılın son günü hizmete giren şubelerimizle 2017’yi toplam 36 şehirde hizmet veren 143 restorana sahip bir marka olmanın haklı sevinci ve gururuyla kapattık. 2018 hedeflerimiz kapsamında yatırımlarımıza devam edecek ve daha çok lezzet severi ödüllü ürünlerimizi sunduğumuz restoranlarımızda, keyifli bir atmosferde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Mutfağının En Dengeli Hali

Benzersiz lezzetlerin peşinde, sürekli yeni keşifler yaparak birbirinden enfes tarifler geliştiren Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-GE mutfağında, baş şefin liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle hazırlıyor.

Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde taze sebze ve baharat kullanarak konserve ve şoklanmış ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde trans yağ oluşumuna meydan vermeden tüm menüler, sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Her yeni sipariş için kişiye özel temiz bir tava kullanan Tavuk Dünyası, bu mükemmeliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün vermiyor.

Türk damak tadına uygun menülerinde leziz tavuk, enfes soslu makarna ve taptaze Akdeniz salatasını birlikte sunan Tavuk Dünyası, restoranlarında misafirlerini lezzet ve kaliteli yaklaşımıyla ağırlıyor.

Tavuk Dünyası pazara girdiğinden bu yana, dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş tarafından kalite, lezzet ve en çok tercih edilen marka kategorilerinde çeşitli ödüllere de layık bulundu. Tavuk Dünyası 2017’de de ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’ ve ‘Közlüce’ ürünleriyle, Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün tarafından yapılan değerlendirmelerle ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.