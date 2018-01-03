KOBİ'ler Risk Yönetimine Daha Çok Önem Veriyor
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KOBİ'ler Risk Yönetimine Daha Çok Önem Veriyor


KOBİ'ler Risk Yönetimine Daha Çok Önem Veriyor
KOBİ'ler Risk Yönetimine Daha Çok Önem Veriyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 10:51:36
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KOBİ'lerin iş yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar incelemeye alındı. Yeni müşteri kazanımından daha çok risk yönetimini ön planda tuttukları belirlendi.

Ne boyutta olursa olsun bir işletmeyi yönetmek zordur. Ancak, küçük ve büyümekte olan şirketlerin karşılaştığı belli başlı zorluklar vardır. Kaspersky Lab tarafından yapılan bir araştırmada, BT güvenliği tehditlerinin ve pazar dinamiklerinin sürekli değişip geliştiği günümüzde, 100 kişiden az çalışana sahip şirketlerin risk yönetimine, yenilikçilik (%39), yeni müşteri elde etme (%37) ve dijitalleşmeden (%35) daha çok öncelik verdikleri ortaya çıktı.

Aralarında CEO Eugene Kaspersky'nin de bulunduğu bazı Kaspersky üst düzey yöneticileri, bu tür işletmelerin endişelerini gidermelerine yardımcı olmak amacıyla bir araya gelerek, küçük işletmelerin karşılaştığı temel sorunlara ilişkin kişisel görüşlerini paylaştılar. Sonuç olarak ortaya çıkan "10 dakika ayırın: küçük işletmeler için büyük kararlara ilişkin görüşler" adlı kılavuzda, yorumlar, alıntılar, tavsiyeler, listeler ve daha fazlasıyla birlikte Kaspersky Lab'in kendi deneyimlerinden örnekler yer alıyor.

Kaspersky Lab'in 20. yaşı için yayınlanan kılavuzda liderlik, finans, risk, işe alma, yenilikçilik, rekabet ve BT konularındaki kişisel bakış açılarının yanı sıra, iş dünyasıyla ilgili favori sözler ve kitap önerileri de bulunuyor.

Paylaşılan görüşler arasında şunlar yer alıyor:

  • Finansal destekçileri size yatırım yapmaları için nasıl ikna edebilirsiniz ve paranızı nelere harcamalısınız?
  • Başarıya, özellikle de ilk dönemlerde gelen başarıya neden dikkat etmelisiniz?
  • Neden müşterilerinize sürekli kulak vermeli fakat onlara fazla bağımlı olmamalısınız?
  • Bazı çalışanlar neden işinizle birlikte büyümeye hazır değildir?
  • Başarısızlık korkusunu nasıl aşarsınız?
  • Rakiplerinizin müttefikiniz olduğu zamanları nasıl anlarsınız?
  • İşini mükemmel yapan birini neden asla işe almamalısınız? Ve daha fazlası.

Kaspersky Lab CEO'su ve Başkanı Eugene Kaspersky, "Bir işletmeyi yönetirken her gün karşınıza yeni zorluklar ve fırsatlar çıkar. Bunların tümü size değerli şeyler öğretir. Biz 20 yılı aşkın bir sürede çok şey öğrendik! Elde ettiğimiz bilgi ve deneyimin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyoruz. İş girişiminden global bir şirkete uzanan yol, çok zorlu fakat bir o kadar da heyecan verici ve tatmin edici bir yoldur" dedi.

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