Yeni Yıla Hindi Ve Çiğköfte Yiyerek Girdik!

Yeni yıla evinde girmeyi tercih eden vatandaşlar yılbaşı akşamına özel alışverişlerle, market cirolarını yükseltti. 31 Aralık 2017 tarihine iki gün kala başlayan alışverişlerin marketlere yansıması yüzde 50’yi buldu. Satışı en çok artan gıda ise çiğköfte oldu.

Vatandaş Çiğköftesiz Olmaz Dedi, Satışlar Yüzde 100 Arttı

Yeni yıla sayılı günler kala artan market alışverişleri, market cirolarının yüzde 50 oranında artmasını beraberinde getirdi. Alışveriş listelerinin ilk sırasını alan ürün çiğköfte olarak kayda geçerken, bu ürünün satışlarındaki artış yüzde 100 oldu. Öncü veriler dikkate alındığında süsleme ile eğlence ürünlerinin satışı yükseliş sergiledi. Bu ürünlere harcanan paranınsa 20 milyon doları bulacağı belirtilenler arasında yer aldı.

Hindi, Kuruyemiş, Meyve ve Çiğköfte…

Kısa adı TPF olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu başkanı yılbaşı alışverişlerini değerlendirdi. Federasyon yönetiminin başında olan Mustafa Altunbilek açıklamasında yeni yıl alışverişlerinin 30 Aralık 2017 tarihinde başladığını, 31 Aralık’ta ise iyice yoğunlaştığını ifade etti. Yeni yıla evinde girmeyi planlayan vatandaşların marketlere akın ettiğini söyleyen Altunbilek, “Yılın son gününde market reyonları neredeyse tamamen boş duruma geldi. Yılbaşına evinde girenler kutlama için normalin üzerinde alışveriş yaptı. Satışların hindide yoğunluk kazandığı dikkatlerden kaçmadı. Hindi satışlarındaki artışın yüzde 70’i bulduğu görüldü. Vatandaşların yılbaşı eğlencelerinde en çok tercih ettikleri ürünler listesinin ikincisi kuruyemiş oldu. Bunun yanında meyve satışları da ciddi oranda arttı” dedi.

Altunbilek açıklamasında vatandaşın yeni yıl alışverişinde çiğköfteye olan ilgisinin de yüksek olduğunu söyleyerek, “Çiğköfte satışları 2016’nın aynı dönemi dikkate alındığında yüzde yüz oranında arttı. Tüketicilerin alışverişlerini yerel marketlerden yaptıkları da dikkat çekti” şeklinde konuştu.