Dünyaca Ünlü Seramik Fuarında İlk Türk Sanatçı Dikkat Çekiyor

Global tasarım arenasının seçkin isim ve markalarının buluşma noktası olan Maison&Objet Fuarı, bu yıl 19-23 Ocak 2018 tarihleri arasında “Yaşam Sanatı” temasıyla Paris’te gerçekleşecek. Ev dekorasyonu, tasarım ve iç mimari alanlarında uluslararası düzeyde otorite olarak kabul edilen Fuar’da, Seramik Sanatçısı Esma Dereboy’un çalışmaları da yer alacak. Sanatçının Fuar kapsamında oluşturulan özel bir komisyon tarafından seçilen 3 eseri de “What’s New” adlı bölümde sergilenecek. Yıllardır seramiğe verdiği emeği özgün tekniğe dönüştürerek alanında ilk ve tek olan çalışmalara imza atan sanatçı, geleneksel desenlere bağlı kalarak kabartma tekniğini uyguladığı seramiklere benzersiz bir keskinlik, netlik ve yükseklik kazandırarak, adeta yeni bir boyut katıyor.

Farklı Hikayelerin İç İçe Geçtiği 6 Koleksiyondan Oluşan Seçki Paris’te Sergilenecek!

Her yıl dünya çapında trendlerin belirlendiği ve dekorasyon alanında ilham veren tasarımların sergilendiği Maison&Objet Fuarı; dekorasyon, tasarım, mobilya, aksesuar, tekstil, kokular ve çocuk dünyası gibi birçok alanda sunulan çeşitlilikle, global pazarların beklentilerine en yeni ve beklenmedik çözümler sunmasıyla ön plana çıkıyor. Bugüne dek, geliştirdiği özel teknikle 6 farklı koleksiyona imza atan Sanatçı Esma Dereboy da Fuar’a Levnalevn, Gelin, Yas, Snoha, Saf(i)(Yane) isimli koleksiyonlarından derlediği özel bir seçkiyle katılacak. Sanatçının Snoha, Saf (i)(Yane) ve Snoha Bronz koleksiyonlarından seçilen 3 eseri, “What’s New” Bölümü kapsamında fuar ziyaretçileri ile buluşacak. Sanatçı, geçmişten gelip geleceği kucaklayan, kendine özgü anlatım yöntemiyle sürdürdüğü çalışmalarını “İsim Kaderdir” mottosuyla bir araya getiriyor.

Dünyada Seramikte Uyguladığı Kabartma Tekniği İle Bir İlk!

Türkiye’nin çini ve seramik denince ilk akla gelen şehirlerinden Kütahya’da dünyaya gelen Esma Dereboy’un ilkokulda oyun hamurlarıyla minik figürler yaparak başladığı tasarım yolculuğu, öğretmenleri ve ailesinin yönlendirmesiyle devam etti. Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi’nde okurken ayrıca desen ve resim dersleri de alan Dereboy, Maltepe Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdikten sonra 5 sene Paşabahçe Mağazaları’nda çalıştı. 14-16 yy çinilerinden ilham alarak hayat verdiği Levnalevn koleksiyonunu bu süreçte tamamlayan sanatçı, kabartma tekniğini uyguladığı seramik çalışmalarına kendi markası ile devam ediyor. Sanatçının sınırlı sayıda ürettiği eserleri İstanbul Lotus Art Shop, Zorlu ve Bağdat Caddesi Beymen Mağazaları’nın yanı sıra Ankara’da da G Concept Mağazası’nda satışa sunuluyor.