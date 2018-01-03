KOBİ'ler Bidolubaski.com Sayesinde Kar Sağladı

Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, iş hacimlerini büyütmeye yönelik atılımları kritik önem taşıyor. Bulundukları ekosistemde kalıcı olmayı hedefleyen, rekabetin ve mevcut piyasa koşullarının etkisi ile de pazarlamaya daha çok ihtiyaç duyan KOBİ’lerin yürüttükleri faaliyetlerin başında ise tüketicilere baskı ürünleri yolu ile ulaşmak geliyor. Hal böyle olunca, formdan makbuza, kartvizitten reklam ve promosyon unsurlarına kadar birçok baskı çözümüne oldukça talep gösteren 2,5 milyonu aşkın KOBİ’nin yıllık giderlerinin yüzde 5’ini basım işlerine ayırdığı görünüyor. Ancak Türkiye’deki toplam girişim sayısının yüzde 90’ından fazlasını oluşturan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ayakta kalma stratejileri kadar bütçe yönetimi de büyük önem ifade ediyor.

Bu noktada 19 bin aktif KOBİ’ye 100’ü aşkın ürün ve 10 binin üzerinde ürün varyasyonu ile hizmet veren bidolubaski.com, ihtiyaç duyulan tüm baskı çözümlerini tek bir noktadan sağlayarak bütçe dostu bir platform olarak göze çarpıyor. Geleneksel süreçte yaşanan problemleri ortadan kaldırarak yüksek kaliteli baskı ürünlerini uygun fiyatlarla sunan, bidolubaski.com, işletmelere yüzde 30’a varan oranlarda kar etme şansı sağlayarak mali yükü azaltmaya yönelik hizmet sunuyor. Her 100 TL’lik giderin 5 TL’sini basım işlerine ayıran KOBİ’ler, “yeni nesil matbaa” ile bu 5 TL’nin 1,5 TL’sini cebine geri koyarak tasarruf etme şansı yakalıyor.