03.01.2018 – Borsa Güne Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi gün açılışını yüzde 0,18 değer artışıyla yaptı.

BIST 100 Güne Yükselen Grafikle Başladı

BIST 100 endeksi gün açılışında 214,79 puanlık artış kaydederek, güne 117.738,99 puan seviyesinden başladı. Açılışın ilk dakikaların bankacılık endeksinin yüzde 0,16 oranında değer kazandığı görüldü. Holding endeksiyse 3 Aralık tarihine yüzde 0,32’lik artışla başladı.

Borsadaki sektör endeksleri içerisinde güne en iyi başlayan spor oldu. Endeksteki değer artışı yüzde 1,17 olarak belirlendi. Borsa İstanbul dahilindeki tüm sektör endeksleri yükseliş yönlü hareket ederken, tek istisna ulaştırma oldu. Ulaştırmadaki gerileme yüzde 0,11 olarak ölçüldü.

Borsa Yıla Rekorla Başladı

BIST 100 endeksi yılın ilk açılışını yükselişle başlatmıştı. Endeks değerindeki artış rekora koşarken, BIST 100 gün içerisinde 117.724,24 puan seviyesine kadar tırmandı. Kapanışta ise rekor tazeleyerek yüzde 1,90’lık artışla 117.524,20 puanı gördü.

FED Toplantı Tutanaklarını Açıklayacak!

Piyasalar bugün hem yurtiçinde hem yurtdışında yapılacak önemli açıklamaları yakından takip edecek. Yurtiçinde bugün aralık ayı ve yılsonu enflasyon verileri açıklanacak. Yurtdışından gelecek açıklamalar arasında ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları yer alacak.

Analistlere göre BIST 100’ü teknik açıdan değerlendirildiğinde ve dolar baz alındığında 31.340 direncini gösterebilecek. Bu direncin 118.150 puan seviyesine denk geldiğini de kaydeden analistler, dün kaydedilen düşüşe ve bugünün yükseliş yönlü hareketine dikkat çekti. Gelişmeler ardından doların güne 3 lira 77 kuruştan başladığına işaret eden analistler, dolar / TL paritesinde 3 lira 75 kuruş konumunun önemli bir destek noktası olduğunu bildirdi.