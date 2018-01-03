İspak Ambalaj Yeni bir Ödül Daha Aldı
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İspak Ambalaj Yeni bir Ödül Daha Aldı


İspak Ambalaj Yeni bir Ödül Daha Aldı
İspak Ambalaj Yeni bir Ödül Daha Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 11:42:08
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Asya Ambalaj Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik sonrasında Türkiye'de başarılı çalışmalar yapan İSPAK Ambalaj bir ödüle daha layık görüldü.

2016 yılında gerçekleştirdiği, Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj tesisi yatırımı ile dikkatleri üzerine çeken İspak Ambalaj, AsiaStar Awards 2017’den ödülle döndü. Asya Ambalaj Federasyonu (The Asian Packaging Federation-APF) tarafından gerçekleştirilen AsiaStar Awards 2017’ye Ambalaj Malzemesi ve Bileşenleri Kategorisi’nde (Packaging Material & Components Category) katılan İspak, Kahve Kapsülü ürünüyle ödül almaya hak kazandı.

Ödüllerle Başarısını Tescilledi

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik özel ambalaj çözümleri geliştiren İspak Ambalaj, AsiaStar Awards 2017’nin yanı sıra WorldStar 2017 Ödüllerin’de de esnek ambalajlar kategorisinde Kahve Kapsülü ürünüyle Worldstar Ödülü’nü kazanmıştı. Aldığı ödüller ile başarısı tescillenen İspak, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda aynı ürünüyle esnek ambalajlar kategorisinde Bronz ödülün sahibi olmuştu.

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