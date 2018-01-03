İstanbul'da Elektrik Kullanımı Rekor Kırdı

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2017 yılı toplam tüketim rakamı, rekor ve dip noktalar ile yeni bağlantı sayılarını içeren özel bir çalışma hazırladı. BEDAŞ’ın rakamlarına göre 2017’de İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi, 2016’ya göre yüzde 3.6’lık bir artışla 25 milyar 710 milyon kilovat saatten (kWh), 26 milyar 643 milyon kWh’ye ulaştı. Yıl içinde tüketim rekoru 15 Şubat Çarşamba günü kırıldı. Söz konusu tarihte İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Avrupa Yakası’na elektrik tüketimi patlama yaparak günlük 91 milyon 497 bin kWh ile yılın zirve noktasını gördü.

Zirveye Göre Tüketim Yüzde 53,2 Düştü

2017’de 10 güne uzayan Kurban Bayramı tatilinde adeta boşalan İstanbul’da elektrik tüketimi de dip yaptı. 1 Eylül Cuma günü elektrik tüketimi 42.3 milyon kWh ile en düşük seviyeyi gördü. Zirve nokta olan 15 Şubat 2017 tarihi baz alındığında 1 Eylül günü elektrik tüketiminde yüzde 53,2’lik bir düşüş gözlendi. Yılın ikinci en düşük tüketimi de Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 2 Eylül 2017 tarihinde yaşandı. O gün toplam tüketim sadece 44 milyon kWh’ye ulaşabildi.

En Yüksek Tüketim Ocak Ayında

Aylık bazda bakıldığında ise 2017 yılında en yüksek elektrik tüketimi 2 milyar 528 milyon kWh ile Ocak ayında gözlendi. İkinci en yüksek tüketim 2 milyar 392 milyon kWh ile Aralık ayında yaşandı. Yıl içinde elektrik tüketiminin en düşük olduğu ay da Haziran oldu. Haziran’da tüketim 1 milyar 982 milyon kWh ile yılın en düşük seviyesine gerilerken bu harekette Ramazan Bayramı’nın da etkisi yüksek oldu. Ocak ayına göre Haziran’da tüketim yüzde 21.59 gibi bir oranda düşük gerçekleşti.

En Fazla Yeni Abone Esenyurt'tan

Ayda 16 bin yeni yapının elektrik dağıtım hizmetine dahil olduğu İstanbul Avrupa Yakası’nda yıl içinde en yüksek bağlantının yapıldığı ilçe de Esenyurt oldu. Yıl içinde toplam 187 bin 568 yeni abone, elektrik dağıtım hizmeti almaya başlarken bunun yüzde 27.8’ine denk gelen 52 bin 204’ü Esenyurt’tan geldi. Onu 15 bin 685 ile Küçükçekmece ve 11 bin 975 ile Başakşehir izledi. En az yeni abonelik ise Beşiktaş ve Çatalca’da görüldü.

‘Tüketim Alışkanlıklarını Yakından Takip Ediyoruz’

Abonelerin tüketim alışkanlarını yakından izlediklerini ve iş planlarını buna göre yaptıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Elektrik dağıtım şirketleri için kış ayları daha sıkıntılı geçer. Bizler bu dönemlerde meteorolojiden gelen haberlere göre sahadaki ekiplerimizin sayısını artırıp yoğun kar ve fırtına günleri öncesinde alarm durumuna geçeriz. Yine yaz aylarında aşırı sıcaklarda klima kullanımı nedeniyle tüketim artışına karşı tedbirlerimizi önceden almak üzere çalışma yaparız. Bu sırada geçmiş yıllardaki tüketici davranışları da bize yol gösterir” dedi.

Yatırım Planlarımıza Yol Gösteriyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminin birçok Avrupa ülkesinden çok daha fazla olduğuna da işaret eden Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da birçok kent artık büyümeyen bir yapıya sahip. Oysa İstanbul’un nüfusu sürekli artıyor. BEDAŞ olarak ayda 16 bin yeni yapı sisteme dahil oluyor. Yeni yapı aboneliklerimizi takip ettiğimizde karşımıza Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir gibi yapılaşmanın arttığı bölgeler çıkıyor. Bu veriler bizim için çok değerli. Tüm bu gelişmeleri de takip ederek yatırım planlarımızı yaparken değerlendirmeye alıyoruz. İstanbul halkına 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yaptığımız yatırımlara tüm bunlar yol gösteriyor.”