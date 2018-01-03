Şirketlerin Piyasa Değerleri 883 Milyar Lirayı Gördü

Borsa İstanbul’da yer alan şirketler geçen yılı iyi kapattı. Şirketlerin toplamdaki piyasa değerleri bir önceki yıl kapanışına kıyasla 267 milyar lira artış sergiledi.

Şirketlerin Piyasa Değerleri 267 Milyar Lira Arttı

Borsa İstanbul tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, borsada yer alan şirketlerin 2017 yılı sonunda ulaştığı piyasa değeri 883 milyar lira olarak belirlendi. Şirketler bir önceki yılın kapanışını ise 616 milyar liradan yapmıştı. Son durumda piyasa değerini yükselten şirketlerdeki artış, bir yıllık zaman diliminde 267 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

Borsa İstanbul dahilinde bulunan şirketlerden 20 tanesi dikkat çeken değer artışlarına ev sahipliği yaptı. Bu 20 şirketin 2017 yılı sonunda ulaştığı piyasa değeri 533 milyar TL oldu. Söz konusu şirketlerin bir önceki yılda ulaştığı piyasa değeri ise 373 milyar lira olarak kayda alınmıştı. İki yıl arasındaki fark 160 milyar liralık artışa işaret etti.

2017 yılında Koç Holding piyasa değerini artıranlar arasında yer aldı. Artış 12 milyar TL’yi bularak holdingin piyasa değeri 46 milyar 900 milyon lirayı gösterdi. Bu rakam Koç’u borsanın en değerlisi yaptı. Geçen yılın en değerliler listesinin ikincisi Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası piyasa değerini 2017’de 45 milyar liraya yükseltti. Bunu ise Akbank takip etti.

Piyasa değerini en iyi artıran şirketse ASELSAN olarak kayda geçti. Şirketin piyasa değeri 31 milyar 800 milyon TL’ye yükseldi. Artışsa 19 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. ASELSAN’ın listedeki konumu ise altıncılık oldu. Şirket 2016 yılında borsanın en değerlileri arasında 16. olarak kayda alınmıştı. Son gelişmeler ardından ASELSAN yılı on basamaklık sıçramayla geride bırakmış oldu.

Ereğli Demir Çelik’te geçen yılı değer artışıysa kapatanlar arasında yer aldı. Değer artışı 17 milyar 100 milyon TL oldu. THY’nin piyasa değeri 2017’de 14 milyar 700 milyon liralık artışa ev sahipliği yapanlardan oldu.