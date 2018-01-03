RENCO Çalışmaları İle ABD'den 4. Patentini Aldı

10 yılı aşkın tecrübesiyle RENCO, sürdürülebilir bir gelecek için yapı sektörüne teknolojik bir yorum getiriyor. Geliştirilen yenilenebilir kompozit ürünleri ve yapı teknolojisi; maliyetten zamana, tasarımdan dayanıklılığa pek çok alanda avantaj sağlıyor.Başarılı iş geliştirme çözümleri ile A.B.D’den 4. Patentini de alarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen Renco başta üretim ve inşaat sektörleri olmak üzere pek çok alanda yeni fikirler, inovatif yaklaşımlar ve teknolojiler geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Yeşil Holding kuruluşu RENCO, 10 yılı aşkın deneyimiyle kompozit sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4 ayrı patent tescili bulunan RENCO, kendi geliştirdiği özgün ürün seçenekleri ve yeni projelerle uluslararası stratejik ortaklıklara imza atmaya devam ediyor.Renco, ABD’ de bu sistemle kiralık konut projeleri ve 3 yıldızlı Otel Zinciri projeleri geliştiriyor. Ayrıca, firma ağırlıklı olarak Orta Doğu,Afrika, Güney Amerika ve Karayipler pazarlarındaki artan toplu konut ve diğer inşaat ürünleri taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil yaptığı açıklamada: “Renco kompozit yapı sistemi ile ABD’de bir inşaat projesi en az %40 daha ucuza ve 2 misli daha hızlı gerçekleştirilebilmekte. Bu, projenin yatırım geri dönüş hızını ve karlılığını çok arttırmakta, finansmanını kolaylaştırmakta ve ucuzlatmakta. ABD’de kiralık konut portföyü hedefimizi 100 bin konut olarak belirledik” şeklinde konuştu.

Peki kompozit malzemeleri ve RENCO’nun geliştirdiği yenilikçi ürünleri farklı kılan unsurlar neler? Farklı tiplere ve değişik endüstriyel proseslere sahip olan kompozit malzemeler; günümüzde havacılık, denizcilik ve diğer endüstrilerde son derece yaygın bir kullanım alanına sahip. RENCO da patentli ve patent başvuruları devam eden özgün fiber kompozit blok dizaynları ve bu blok dizaynlarının hem birbiriyle hem de diğer kompozit malzemelerle kolayca birleştirilmesini sağlayan kilitleme (interlock) sistemiyle rakiplerinden ayrışıyor. Kilitleme (interlock) sistemiyle inşaat yapılarında sağlanan çözüm olanakları sınırsız hale gelirken, söz konusu malzemelerle herhangi bir mimari dizaynın kolaylıkla hayata geçirilmesi mümkün oluyor. Geleneksel inşaat malzemelerine duyulan ihtiyaç ise ortadan kalkıyor.

Kompozit Nedir?

Bir kompozit malzeme, birleştirildiğinde, tek tek bileşenlerden farklı özelliklere sahip bir malzeme üreten önemli ölçüde farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla kurucu materyalden yapılmış bir materyaldir.

Temel Özellikler

Geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla daha az işçilik ve malzeme gerektirir.

Renco, çevreye zararsız hafif, geri dönüştürülebilen, tekrar kullanılabilir bir materyaldir. Kurulum metodolojisi yapıların, ham maddelerin ve geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla kaynakların kullanımının ağırlığını azaltmaktadır.

Teorik olarak 100 yıllık bir ömrü vardır. Nem ve korozyona dayanıklıdır

Yenilikçi teknolojisi sayesinde daha az bakım gerektirir.

Düşük maliyetli, patentli ve çevre dostu ürünler; betona katılan hammaddeler ve ahşapgibi doğal kaynakların aşırı kullanımına olan gereksinimi ortadan kaldırıyor.

Enerji tasarrufu yaratıyor.

Ultraviyole ışınlardan etkilenmez

Farklı lokasyonlarda, çeşitli tip ve büyüklüklerde mekânların tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, montaj ve kurulumu son derece hızlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Örneğin 50 kişilik bir ekip ile 100 m 2 ’lik 1000 daireyi 90 gün içinde inşa etmek mümkün.

’lik 1000 daireyi 90 gün içinde inşa etmek mümkün. Tasarımda esneklik avantajı sunuluyor.

Depreme dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

225 km/saat hızına kadar kasırga ve hortum niteliğindeki rüzgarlara dayanıklı bir yapıya sahip.

Ürün, suya ve yangına dayanıklı yapılar oluşturuyor; ısı ve ses yalıtımı sağlıyor.

Ürün, termitlere dayanıklı. Ayrıca küf ve diğer mantarlardan, yosundan, su veya geçirgenlikten etkilenmiyor. Bu da ürünü taşkın eğilimi olan yerler için ideal bir malzeme konumuna taşıyor.

Kullanım Alanları

RENCO, farklı seçeneklerin yanı sıra aşağıdaki kategoriler için anahtar teslim yenilenebilir kompozit ürünleri çözümleri de sunuyor: