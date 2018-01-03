Alıcı Acentesi Konsepti İle Amerika'dan Gayrimenkul Almak Çok Kolay
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Alıcı Acentesi Konsepti İle Amerika'dan Gayrimenkul Almak Çok Kolay


Alıcı Acentesi Konsepti İle Amerika'dan Gayrimenkul Almak Çok Kolay
Alıcı Acentesi Konsepti İle Amerika'dan Gayrimenkul Almak Çok Kolay Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 12:26:07
Anasayfa Emlak Alıcı Acentesi Konsepti İle Amerika'dan Gayrimenkul Almak Çok Kolay

İlk kez Almila Gözen tarafından uygulamaya konan Alıcı Acentesi Konsepti ile Amerika'dan gayrimenkul almanın yöntemlerini kolaylaştırıyor.

Dünya hızla değişirken yeni ülkeler ve yeni rotalar hayatımıza girmeye devam etse de Amerika halen fırsatlar ülkesi olarak cazibesini koruyor. Yurtdışından ev alıp yerleşmek, çocuklarının eğitimi sırasında konaklamalarını sağlamak ya da sadece gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin öncelikli tercihi ABD oluyor. Dünyaca ünlü Sotheby’s International Realty’nin uzmanlarından biri olan ve Amerika gayrimenkul pazarını yakından tanıyan Almila Gözen, “Buyers Agent”- “Alıcı Acentesi” konsepti ile oturduğunuz yerden en doğru yatırımı yapmanıza olanak sağlıyor.

Kârlı bir yatırım yapayım derken paranızdan olmayın…

 

Türk gayrimenkul yatırımcısını ABD’de önemli fırsatlar beklediğini belirten Uluslararası Emlak Uzmanı Almila Gözen, şunları söyledi: “Yaşamak için de yatırım için de Amerika emlak piyasası altın değerinde. ABD’de yatırım yapmak çok kârlı olsa da bir gayrimenkul satın almadan önce piyasayı yakından tanıyan, risk analizini doğru yapabilecek ve size en uygun gayrimenkulü bulmanızı sağlayacak isimlerden destek almak büyük önem taşıyor. Emlak danışmanlığında bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Danışmanlık hizmeti verirken birinci önceliğimiz müşterimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek. Sonrasında bir hareket planı çıkarıyoruz. Hayalinize ve bütçenize en uygun lokasyonu belirledikten sonra en doğru zamana odaklanıyoruz. Kaliforniya emlak piyasasının tümünü kapsayan bir gayrimenkul portföyüne sahibiz, diğer eyaletler için de kontaklarımız mevcut.”

Buyers Agent yani Alıcı Acentesi konsepti kapsamında ABD’de satın alınan gayrimenkul için herhangi bir komisyon bedeli ödenmediğini söyleyen Almila Gözen, “ABD’den gayrimenkul satın almak için ABD’de olmak da gerekmiyor. Vizeniz ya da oturma izninizin olmaması gayrimenkul satın almanıza engel değil. Buyers Agent-Alıcı Acentesi konsepti ile yapmak istediğimiz temel şey müşterilerimizi oturdukları yerden hayal ettikleri gayrimenkule kavuşturmak. Üstelik bunun için herhangi bir komisyon ödemeleri de gerekmiyor. Yatırımın planlandığı bölge ile ilgili son altı ayda bölgede yaşanan emlak hareketlerini kapsayan detaylı bir analiz yapıyoruz. İsteklerine en uygun gayrimenkulleri listeliyor, görmek istediklerini internet üzerinden ayrıntılı şekilde inceleme şansı sunuyoruz. Satın alınmaya karar verilen gayrimenkul ile ilgili gerekli tüm evrakları elektronik ortamda iletebiliyor, kredi başvurusu gibi ıslak imza gerektiren dokümanları da gönderebiliyoruz. Alıcılar satın almayı düşündükleri gayrimenkulleri yerinde incelemek istedikleri takdirde uçak, transfer, konaklama, Türkçe eksper gibi hizmetleri kapsayan paket çözümler sunuyoruz. Böylece yabancı dil sorununu da ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Farklı alanlarda çözüm ortaklarını içeren geniş bir network ile çalışmaları sayesinde ABD’de yatırım yapmak isteyenlere sadece emlak danışmanlığı değil yaşam danışmanlığı hizmeti de sunduklarını söyleyen Almila Gözen, “Yatırım yapılmak istenen bölgedeki hastane, banka, okul, market, benzin istasyonu, park gibi temel ihtiyaç noktalarını listeliyoruz. Geniş bir çözüm ağına sahibiz. Müşterilerimizden talep gelmesi durumunda müteahhitler, mimarlar, concierge hizmeti sağlayıcıları, gayrimenkul ve göçmenlik avukatı gibi bağlantıları da kuruyoruz. İhtiyaç duyulması halinde tadilat, bakım ve onarım gibi servisleri ortağı olduğumuz inşaat şirketiyle rahatlıkla çözüme ulaştırabiliyoruz. Evin temizliği, bahçe bakımı konusunda da çözüm ortaklarımıza yönlendiriyoruz. Ayrıca çocuk ve yaşlı bakımında da güvenilir isimlerle tanışmalarına aracılık ediyoruz” diye konuştu.

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