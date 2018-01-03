Salt İletişim Grup PASHA Bank İle Anlaştı

Farklı sektörlerden birçok firmaya 360 derece entegre pazarlama ve iletişim danışmanlığı hizmeti veren Salt İletişim Grup, yeni dönemde PASHA Bank’ın stratejik iletişim danışmanlığı hizmetini üstleniyor olacak.

Türkiye’nin ilk yabancı sermayeli yatırım bankası olma özelliğinin yanı sıra iş dünyası ve toplum için yeni ve kalıcı değerler yaratmak vizyonuyla ilerleyen PASHA Bank, önümüzdeki dönemki tüm stratejik iletişim faaliyetlerini markalara özel ürettiği çözüm ve projeleriyle öne çıkan Salt İletişim Grup aracılığıyla yönetecek.