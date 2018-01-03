Lise Öğrencilerine Akademik Araştırma Fırsatı
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Lise Öğrencilerine Akademik Araştırma Fırsatı


Lise Öğrencilerine Akademik Araştırma Fırsatı
Lise Öğrencilerine Akademik Araştırma Fırsatı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 12:34:15
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College Coach tarafından lise öğrencilerinin lise döneminde akademik araştırma yapabilmeleri için çeşitli fırsatlar sunduğunu dile getirirken çeşitli eğitim imkanları sunduğunu açıkladı.

College Coach, lise öğrencilerinin üniversite seviyesinde akademik araştırmalar yapabilmeleri için eğitim ve danışmanlık çalışmalarına başladı. İlk eğitim 13 Ocak 2018 tarihinde Acıbadem Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek.

Türk öğrencilerin yurtdışı başarılarında imzası bulunan Talha Kılıç ile College Coach kurucusu ve eğitim koçu Tuğrul Gerdan, bu konuda şu bilgileri verdi:

“Bu eğitimde amaç, lise öğrencilerinin akademik araştırma metodlarını öğrenmesi, daha nitelikli araştırma çalışmaları yapmaları ve yapacakları bilimsel çalışmaları daha akademik bir dil ile projeye ve bilimsel makaleye dökmeleridir. Bu eğitim çalışmaları ile gençlerin erken yaşta akademik çalışmalara başlamalarını ve dünya bilim literatürüne daha çok katkı sağlayarak bilim üreten gençlerin yetişmesini istiyoruz.”

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