Motorinde Yeni Dönem Başladı!

Akaryakıt türleri arasında en çok kullanılanlardan olan motorin için yeni bir döneme girildi. Buna göre motorinin binde beşlik bölümünü biyodizel oluşturacak.

Biyodizelle Harmanlanacak!

Motorine yönelik düzenlemeyi yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, konuyla ilgili kararını 2017’nin Haziran ayında vermişti. Uygulamaya geçilmesi için 2018’i belirleyen Kurum motorin ve biyodizelin harmanlanmasını öngörmüş, oranın zorunlu olarak uygulanmasını şart koşmuştu. Düzenleme ardından hem ithal hem de yurtiçindeki rafinelerden elde edilen motorinin binde 5’lik bölümüne biyodizel katılması şartı kaydedilmişti.

200 Litrenin 1 Litresi Biyodizel

Motorine karıştırılacak biyodizeller ise tarım ürünleriyle bitkisel atık yağlardan elde edilecek. Bu yağlar motorinle harmanlanacak ve motorin son tüketiciye bu şekilde sunulacak. Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan 200 litrelik motorinin bir litresini biyodizel oluşturacak.

Motorin Satışları Toplamın Yüzde 84’ünü Oluşturuyor

Yurt genelinde yapılan akaryakıt satışları dikkate alındığında motorin payının yüksek olduğu görülüyor. Toplam satışın yüzde 84’ünün motorin türlerinden oluştuğu düşünülürse, üretilmesi gereken biyodizel miktarının da artması gerekiyor. Geçen yılın motorin satışları baz alındığında binde 5’lik oranın yakalanabilmesi için, üretilmesi gereken biyodizel miktarı ise 115 bin ton olarak hesaplandı. Yurt genelinde biyodizel üretimini lisans dahilinde yapan şirket sayısı ise toplamda 12 adet! Söz konusu firmaların yıl bazlı üretimi ise 240 bin tonun üzerinde! Buda ihtiyacın karşılanabileceğinin sinyallerini veriyor.

Aspir, Kanola ve Atık Bitkisel Yağlar

Biyodizelin içeriğine gelince, üretimde en fazla aspir ile kanola bitkileri kullanılıyor. Bunun yanında kullanılmış bitkisel atık yağlarda biyodizelin üretim aşamasında kullanılanlar arasında bulunuyor. Bu yakıt türünü dizel araçlar tek olarak kullanma şansına sahip olsa da, Türkiye’deki kullanım motorinle harmanlanarak gerçekleşiyor.

Biyodizel yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması noktasında tüketime ciddi bir destek verirken, AB’nin 2020 hedefleri değişimi zorunlu kılıyor. Avrupa Birliği’nin ulaşımda yenilenebilir enerji hedefi ise toplamın yüzde 10’luk bölümünü oluşturuyor.