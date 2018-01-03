Merakla Beklenen Memur ve Emekli Zamları Belli Oldu!
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Merakla Beklenen Memur ve Emekli Zamları Belli Oldu!


Merakla Beklenen Memur ve Emekli Zamları Belli Oldu!
Merakla Beklenen Memur ve Emekli Zamları Belli Oldu! Seda Polat - Tarih: 2018-01-03 Saat: 14:19:30
Anasayfa Eko Gündem Merakla Beklenen Memur ve Emekli Zamları Belli Oldu!

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emeklilerin yeni yılda yani girdiğimiz 2018 yılında enflasyon farkı zammı ve işçi emeklilerinin alacağı zam netlik kazandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler gelecek olan zamma çevrilmişti.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emeklilerin yeni yılda yani girdiğimiz 2018 yılında enflasyon farkı zammı ve işçi emeklilerinin alacağı zam netlik kazandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler gelecek olan zamma çevrilmişti.

Emekli ve memur maaşlarında 2018 yılında gelecek zam, bugün Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla net bir hal aldı.

Geçtiğimiz yani 2017 yılının Aralık ayında tüketici enflasyonu %0,69 olarak açıklandı. Memur ve emeklilere de bu enflasyondan dolayı zam hakkı doğdu. Emekli ve memur vatandaşlar Ocak ayı maaşlarını %1,66 oranındaki enflasyonla alacak.

Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Bağ-Kur ve SSK emeklisi vatandaşların zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu belirlenmelere göre işçi emekliler, yılın ilk altı ayı için %5.66 oranında zam alacak.

En düşük memur maaşı şu anda 2.875 liraya yükselirken, en düşük emekli aylığı da 1977 liraya yükselecek. En düşük maaşı alan SSK emeklisi vatandaşın aylığı 1569 lira iken, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da gelen bu zamla 1405 lira olacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri, zam eklenmiş maaşlarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde alabilecek. Sözleşmeliler, devlet memurları ve geçici personeller de zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alabilecek. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 15’i arasında aldıkları için maaşları zamsız olarak yatırıldı. %4’lük artış ve enflasyon farkıyla ortaya çukan zam farkı, daha sonra memur emeklilerinin hesaplarına geçecek. 

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