Tam 43 Bin Kişi! Orduya Yeni Personel Alımı!

TSK’ya bu yıl tam 42 bin 938 personel alımı yapılacak. Bu personel alımlarından 3 bin 755’i subay olacak. Bunun yanında 5 bin 375’i astsubay, 20 bin 595 sözleşmeli er ve erbaş, 13 bin 213 de uzman erbaş için yer açılacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen TKS’nın personel ihtiyacına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, bu sene 42 bin 938 kişinin alınacağı duyuruldu. FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği hain darba girişiminden bu yana TSK, FETÖ ile bağlantısı bulunan toplamda 8 bin 568 kişiyi ihraç etmişti. Söz konusu ihraçların gerçekleştirilmesinin ardından TSK bünyesinde personel açığı meydana gelmişti. Bu personel açığının kapatılması için ilk etapta 15 bin 850 personel alınmıştı. Bakanlık bu çalışmalara bu yıl da devam edeceğini, yani personel alacağını duyurdu.

Askerlerin Gıda İhtiyacı Kamu Kurumları Tarafından Karşılanacak!

Askeriye ile ilgili bir haber daha geldi. Kışladaki askerlerin daha sağlıklı ve düzenli bir beslenme gerçekleştirmesi için Milli Savunma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bir anlaşma imzalamaya karar verdi. Söz konusu protokole göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin et ve diğer gıda ihtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanacak. Tüm bunların yanında malzemeler çiftçilerden alınarak, hem yerli üretim hem de çiftçi desteklenmiş olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gıda ihtiyacı Marmara Birlik ile Et ve Balık Kurumu gibi kurumlar tarafından karşılanacak.

Protokolün ne zaman imzalanacağı henüz belli değil, ancak bu uygulama ile askerlerin hem beslenmeleri daha iyi hale getirilecek, hem de ülke ekonomisi desteklenecek.