Türkiye'nin Projesi Rusya'dan Davet Aldı
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Türkiye'nin Projesi Rusya'dan Davet Aldı


Türkiye'nin Projesi Rusya'dan Davet Aldı
Türkiye'nin Projesi Rusya'dan Davet Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-03 Saat: 14:40:49
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Türkiye'nin uluslararası ödüle sahip olan blockchain projesi Rusya'nın ilgisini çekerken Rusya'dan davet aldı.

Türkiye’nin uluslararası ödüllü blockchain projesi “Copyrobo” Rus Parlamentosu’na davet edildi. Aldığı uluslararası ödüllerle adından söz ettiren Copyrobo’nun Kurucu Ortağı Kadir Kurtuluş, blockchain teknolojisi ve bu teknoloji sayesinde mümkünleşen dijital kayıt birliği hakkında Rusya Devlet Duması’na sunum yaptı.

Davet, Rus LDPR Partisi’nden Geldi

Rusya LDPR Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Rusya Devlet Duması Vekili ve Eğitim ve Bilim Komisyonu Başkanı Boris Alexandrovich ve Rusya Doğa Bilimleri Akademisi’nin Sorumlu Üyesi Kamilzhan Kalandaro‘un daveti ile Rus Parlamentosu’nun konuğu olan Kurtuluş, blockchain teknolojisi hakkında paylaşımlarda bulundu. Geliştirdikleri blockchain projesi Copyrobo ile tüm işlemlere uluslararası geçerlilik ve legalite sağlayan bir yapıya sahip olduklarını belirten Kadir Kurtuluş, Copyrobo’nun online noter olarak tanımlanabileceğini ifade etti.

“Ulusal, bölgesel, ideolojik, stratejik ortak kripto para birimleri dünya finans sistemini kökten değiştirebilir”

Kadir Kurtuluş’un, blockchain teknolojisi sayesinde mümkün hale gelen “Dijital Kayıt Birliği” ve ortak kripto para birimleri üzerine bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda; kripto para birimlerinin dünya ekonomisinde yaratabileceği değişimler konuşuldu. Dünyadaki kripto paralar, kripto para madenciliği, üretilen blockchain projelerinin durumu, gelişimleri ve geleceği ile ülkelerin konuya yaklaşımı ele alındı.

“Dağıtık yapısı sayesinde en önemli kayıt teknolojilerinden biri olan Blockchain ve üzerine inşa edilen Bitcoin, Ethereum gibi protokoller, dünya finans sisteminin kökten değiştirilebilmesine olanak sağlayabilir. Blockchain teknolojisi bu derece önemli bir konumdadır. Uluslararası para transferlerinin aktörlerinden tutun da, doların rezerv para birimi olma özelliğine kadar birçok noktada büyük değişimler yaşanmaya çoktan başlamıştır. Aslında çok büyük güce sahip olan; fakat mevcut küresel ekonomideki kurgu nedeniyle yönetimde söz sahibi olamayan ülkeler artık sadece kendi kripto para birimleri ile değil, aynı zamanda ulusal, bölgesel, ideolojik, stratejik veya başka ortak nedenlerle AB ortak para birimi “Euro”ya benzeyen fakat ondan daha anlamlı, içeride bağımsız para birimlerini etkilemeyen ve dışarıda etkin ticari avantaja odaklı yeni ortak kripto para birimlerini de düşünme noktasına gelmeliler. Bu gibi ortak para birimleri ile Türkiye, Rusya, Japonya, Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler ortak kripto para ile ciddi tasarruflar elde edebilir, ortak hareket eden ülke şirketleri uluslararası ticaretlerinde rekabetçi ve avantajlı konuma geçebilir” dedi.

Bu değişim ve işbirliklerinin sadece ortak para birimi ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Kurtuluş, “Kripto paraların arkasındaki blockchain teknolojisi aslında adı konmamış bir dijital kayıt birliğidir. Ülkeler ‘blockchain’i yasalaştırdıkça aslında Avrupa Birliği’nin tek dijital pazar yasası eIDAS’a benzer ortak bir regülasyona sahip olacaklar. AB’nin eIDAS Yasası ile sağladığı yıllık tasarrufun 435 milyar Euro olduğu göz önüne alındığında, dijital ortak pazarın AB benzeri hiçbir birliğe üye olmayan ülkeler nezdinde çok büyük bir önem taşıyacağı aşikardır” açıklamasında bulundu.

Kadir Kurtuluş, Türkiye’nin sahip olduğu avantajlar ve potansiyeli blockchain teknolojisi üzerine yoğunlaştırarak, bölgede öncü güç konumunda olabileceğinin altını önemle çizdi.

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