Anadolu Hayat 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' Sergisine Başvurular Başladı

Türkiye’nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2018 için başvurular başladı. İlk düzenlendiği 2007 yılından bugüne kadar 13 bini aşkın kadının 53 binden fazla fotoğraf ile katıldığı yarışmaya başvurular Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.



Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor.

Bu yılki seçici kurulda Akademisyen ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. Güler Ertan, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof. Nihal Kafalı, Fotoğrafçı ve Yazar Çerkes Karadağ ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor.

Sonuçları 4 Nisan 2018 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesi www.anadoluhayat.com.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.orgadresinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü 2.000 TL ödül alırken 3 esere de 750 TL değerinde mansiyon ödülü verilecek.