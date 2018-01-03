Apple’ın Büyümesi Akla Mantığa Sığmıyor!
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Apple’ın Büyümesi Akla Mantığa Sığmıyor!


Apple’ın Büyümesi Akla Mantığa Sığmıyor!
Apple’ın Büyümesi Akla Mantığa Sığmıyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-03 Saat: 14:54:06
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Piyasa analistlerinden Apple’a dair yeni bir açıklama geldi. Teknoloji şirketlerinin borsa durumunu değerlendiren analistler, 2017 yılında gerçekleşen güçlü yükselmenin 2018 yılında devam etmesi durumunda Apple’ın başını çektiği söz konusu şirketlerden bir kaçının bu yıl yani 2018 yılının ilk çeyreğinde bir trilyon doları aşacağını belirtti.

Piyasa analistlerinden Apple’a dair yeni bir açıklama geldi. Teknoloji şirketlerinin borsa durumunu değerlendiren analistler, 2017 yılında gerçekleşen güçlü yükselmenin 2018 yılında devam etmesi durumunda Apple’ın başını çektiği söz konusu şirketlerden bir kaçının bu yıl yani 2018 yılının ilk çeyreğinde bir trilyon doları aşacağını belirtti.

Gözler son zamanlarda dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi olma ihtimali olan şirketlerin üzerine çevrildi. Bu şirketler içerisinde ise Apple, Facebook, Amazon ve Google’ın kurucu şirketi olarak tanınan Alphanet’in üzerine döndü.  

Apple ile Amazon’un Kıyasıya Mücadelesi!

1 trilyon dolarlık Pazar yarışında olan şirketlerin başında olan Apple’ın piyasa değeri dün, yani Salı günü 869 milyar dolar oldu. iPhone cep telefonlarını piyasaya sürerek müzik, mobil iletişim ve fotoğrafçılık alanlarında olağanın dışına çıkan Kaliforniya merkezli Apple markasının piyasa değeri, 729 milyar dolar tutarı ile ikinci sırada olan Alphanet’i tam 140 milyar dolar geçiyor. Üçüncü sırada ise 664 milyar dolar ila Microsoft yer alıyor.

Apple 2017 yılında borsada tam %47’lik bir artış gerçekleştirdi. Bu gerçekleşen oranın ardından Apple, 2018 yılının ilk işlem gününde yine arttı. %1.8 oranında artış gösteren Apple, 172.26 dolara kadar yükseldi.

Apple 2017 yılında tam 229 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 48 milyar doları ise kar olarak belirtildi. Bu rakam neredeyse JP Morgan ve Microsoft’un toplamı kadar bir gelire karşılık geldi.

Bazı analistler Apple’ın trilyon dolarlık şirket olma tacını çok hızlı ilerleme kaydeden Amazon’a kaptıracağını düşünüyor. Çekişme ise heyecanla izleniyor. 

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