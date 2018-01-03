Çin’e Gitmek Artık Daha Kolay! Vize Kolaylığı Geldi!
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Çin’e Gitmek Artık Daha Kolay! Vize Kolaylığı Geldi!


Çin’e Gitmek Artık Daha Kolay! Vize Kolaylığı Geldi!
Çin’e Gitmek Artık Daha Kolay! Vize Kolaylığı Geldi! Seda Polat - Tarih: 2018-01-03 Saat: 15:17:42
Anasayfa Eko Gündem Çin’e Gitmek Artık Daha Kolay! Vize Kolaylığı Geldi!

​Çin’e gitmek için yapılması gereken prosedürler azaldı. Türk vatandaşlarına daha önceleri Çin’e gitmek için tamamlaması gereken evraklar ve işlemlerde kolaylık sağlandı. Çin’e gitmek için vize başvurusunda bulunması gereken vatandaşlar artık internetten randevu alabilecek. Ayrıca iş ve ticari amaçlı gerçekleştirilecek olan seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Çin’e gitmek için yapılması gereken prosedürler azaldı. Türk vatandaşlarına daha önceleri Çin’e gitmek için tamamlaması gereken evraklar ve işlemlerde kolaylık sağlandı. Çin’e gitmek için vize başvurusunda bulunması gereken vatandaşlar artık internetten randevu alabilecek. Ayrıca iş ve ticari amaçlı gerçekleştirilecek olan seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi olan Abdulkadir Emin Önen, konu ile ilgili açıklamayı yapan isim oldu. Önen, ticari başvurularda Çin’in resmi devlet kuruluşlarından vereceği davet mektubu zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Konu ile ilgili açıklamaları yapan Önen, Çin’in Türk vatandaşları için sağladıkları vize kolaylıkları için memnuniyet verici sözlerini kullandı. Önen, ayrıca uygulamaların takipçisi olacaklarının da altını çizdi.

Davet Mektubu Artık Yok!

Önen gerçekleştirilen bu uygulamaya yönelik olarak işlemlerin daha da kolaylaştırıldığını belirtti. Önceleri Çin için vize alma şartlarının da evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat yapılması gerektiğini söyleyen Büyükelçi, şimdilerde işlemlerin internet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Yeni uygulama ile Çin’e gitmek isteyen vatandaşlar, internetten yaptıkları ilk başvurunun ardından randevu alarak vize işlemlerini tamamlayabilecek.

Bu uygulamayı hayata geçirmek adına çok fazla müzakere yürüttüklerini dile getiren Önen, bu müzakelerin sonucunda 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulan değişikliklerin memnuniyet verici olduğunun altını çizerek, bu adımların devamını bellediklerini de dile getirdi.

Yeni sistem ile ticari amaçla veya iş amacıyla Çin’e gitmek isteyenlerden istenen belge olan davet mektubu ayrıntısı da ortadan kaldırıldı. Türk iş adamları artık davet mektubu olmadan Çin’e gidebilecek. 

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