Sinpaş Yeni Kitabı İle İş Dünyasına Yön Veriyor

‘Ekonomi’, ‘pazarlama’, ‘rekabet’, ‘kişisel gelişim’ gibi konularda referans kaynak niteliğine sahip ‘Sinpaş GYO Kitapları’na bir yenisi daha eklendi. Gail T. Fairhurst’un kaleme aldığı ‘Liderlikte Etkili İletişimin Sırları’ isimli kitap, okuyucuların beğenisine sunuldu.

Günümüz liderlerinin, yöneticilerinin ve bu konumları hedefleyenlerin mutlaka okuması gereken ‘Liderlikte Etkili İletişimin Sırları’, işletme iletişimi alanında çerçeveleme uygulamalarını konu ediniyor. Liderler ve yöneticiler için kurumsal çerçevede kullanılabilecek pratik ve etkili iletişim yöntemleri içeren kitap, iletişimde tercih edilen sözcüklerin gücünü gösteriyor.

Sözcükler, Liderliğe Taşır

Gail Fairhurst’e göre, sözcükleri çerçeveleyerek, gerçekliği de biçimlendiriyoruz. Bunu başaranlar, başkalarının ‘anlamı idare edemediği’ yerde, lider olarak yükseliyor. Fairhurst, kuramsal metnini iş, politika, spor, akademi ve sanat çevrelerinden örneklerle zenginleştiriyor ve iletişim çerçevelemesini gündelik bir beceri olarak sunuyor.

Kitap Hakkında Kim Ne Dedi?

‘İlham Verici Bir Kitap’

“Fairhurst, liderlerin insanları, durumları ve olayları çerçevelemek için kullandıkları dilin dünyayı ve eylemlerini anlamlandırma biçimleri için önemli sonuçları olduğunu gösteriyor. Liderlikte Etkili İletişimin Sırları, organizasyonlarını etik sorumluluk anlayışıyla biçimlendirmek isteyen liderler için erişilebilir ve ilham verici bir kitap.”

J. Kevin BARGE, profesör, Texas A&M Üniversitesi

“Meslek dünyalarında liderlik inşa etmek için gereken araçlarla ilgilenen yüksek lisans seviyesindeki işletme öğrencileri ve profesyoneller için ideal bir kitap. Liderlik dilinin alet çantasına odaklanarak, sözler ve iletişim yoluyla liderlik yapmak isteyen herkese yol gösteriyor.”

Jolanta ARITZ, doçent, İşletme İletişimi Merkezi, USC Marshall İşletme Fakültesi

“Fairhurst’ün daha önce çok beğenilen çalışmasının üzerine kurulan ve kolayca erişilebilir bir tarzda yazılan bu araştırma, liderlik perspektifinden çerçeveleme dilinin pratik ve güncel bir analizini sunuyor. Kesinlikle okunması gereken bir kitap.”

David GRANT, organizasyon bilimi profesörü, Sydney Üniversitesi

“İletişim, liderliğin en önemli unsurudur ve konu ile durumun çerçevelenmesi tüm liderlerin elinin altında olan en önemli araçlardır. Gail Fairhurst, liderlerin bu aracı doğru kullanmalarına yardım etmek üzere bu kaynak kitabı yaratmış. Liderlik yetisi olan herkesin okuması gerekiyor.”

Rich KILEY, risk sermayedarı ve eski Procter & Gamble pazarlama ve halkla ilişkiler yöneticisi

“Etkili bir küresel idareci olmak için, bir sorunu nasıl çerçeveleyeceğini bilmekten, böylece etkin biçimde iletişim kurup kültürel olarak duyarlı bir tavırla harekete geçirmekten daha önemli hiçbir şey yoktur. Bu kitap sizi benzer sorunlara hazırlayacak ve iletişim kurduğunuz insanlar tarafından doğru anlaşılacağınızdan emin olmanızı sağlayacak.”

Olga JACOB, genel satış müdürü (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), American Airlines

“Başarımızın Temelinde Yenilik ve Gelişime Açık Olmak Var”

Sinpaş GYO Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekinci, Sinpaş’ın DNA’sında yer alan yenilikçilik anlayışı ile takip eden değil, daima takip edilen bir öncü olduğunu belirterek, Sinpaş GYO Kitapları’nın da bu vizyonu yansıttığını vurguladı. Ekinci, şunları söyledi:

“Sinpaş, gayrimenkul sektöründe bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyen veya cesaret edemediği yenilikleri başarıyla hayata geçirdi. Her projesinde daha farklıya ve en yeniye ulaşma hedefiyle hareket eden Sinpaş, kendini sürekli geliştirerek, yenilikçiliğini ve öncülüğünü koruyor. Tesadüfe yer olmayan bu başarılar, güçlü bir kültürel derinliği de gerektiriyor. Sinpaş olarak sadece faaliyet alanlarımızda değil, her alanda yeniliğe açık olmaya, sürekli gelişime inanıyoruz. Dünyadaki hızlı değişim sürecine ve zamanın ruhuna ayak uydurmak yeterli değil, değişimin kurallarını da belirleyen olmak gerekiyor. Sinpaş GYO Kitapları da bu anlayışla iş dünyasına ışık tutmak, rehberlik etmek misyonunu üstleniyor. Yeni kitaplarla, iş dünyasına kültürel değerler kazandırmaya devam edeceğiz.”